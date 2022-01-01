Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı

EYT İçin Düğmeye Basıldı: İşte Masadaki Seçenekler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde.

  1. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı. EYT'lilerin taleplerini değerlendirmek için bir komisyon kurulacak. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? Bağ-Kur girişi olanlar da yaş haddinden emekli olabiliyor mu? EYT'de hangi formüller söz konusu?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı. EYT'lilerin taleplerini değerlendirmek için bir komisyon kurulacak. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, masada kesintili erken emeklilik ve kısmi yaşlılık emekliliği seçenekleri var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? Bağ-Kur girişi olanlar da yaş haddinden emekli olabiliyor mu? EYT'de hangi formüller söz konusu?

  2. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkanı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

    Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkanı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

  3. Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

    Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

  4. EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI? Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

    EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI? Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

  5. EMEKLİ OLMAK İÇİN YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR? Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

    EMEKLİ OLMAK İÇİN YAŞA TAKILAN KAÇ KİŞİ VAR? Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

  6. BAZI MESLEK GRUPLARINDA YIPRANMA SEÇENEĞİ SÖZ KONUSU MU? Ağır işlerde, beden gücüyle çalışanlar için emeklilikte 57-58 yaş koşulunun yüksek olduğu sıkça dile getiriliyor. Özellikle yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerdeki işçilere erken emeklilik sağlanabilir. Bazı meslek grupları için yaş aşağı çekilebilir. Yaşı bekleyenlere prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkânı sağlanabilir.

    BAZI MESLEK GRUPLARINDA YIPRANMA SEÇENEĞİ SÖZ KONUSU MU? Ağır işlerde, beden gücüyle çalışanlar için emeklilikte 57-58 yaş koşulunun yüksek olduğu sıkça dile getiriliyor. Özellikle yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerdeki işçilere erken emeklilik sağlanabilir. Bazı meslek grupları için yaş aşağı çekilebilir. Yaşı bekleyenlere prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkânı sağlanabilir.

  7. BAĞ-KUR GİRİŞİ OLANLAR DA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLABİLİYOR MU? Eylül 1999'dan önce Bağ-Kur girişi olanların yaştan emeklilik için 5.400 ve 56 yaşı, erkekler de 5.400 gün ve 58 yaşı tamamlaması gerekiyor. Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayan Bağ- Kurlular 5.400 prim günüyle kadınlar 60, erkekler de 62 yaşında emekliliğe hak kazanır.

    BAĞ-KUR GİRİŞİ OLANLAR DA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLABİLİYOR MU? Eylül 1999'dan önce Bağ-Kur girişi olanların yaştan emeklilik için 5.400 ve 56 yaşı, erkekler de 5.400 gün ve 58 yaşı tamamlaması gerekiyor. Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayan Bağ- Kurlular 5.400 prim günüyle kadınlar 60, erkekler de 62 yaşında emekliliğe hak kazanır.

  8. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KİMLERİ KAPSIYOR? 8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor. Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KİMLERİ KAPSIYOR? 8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor. Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.

  9. DÜŞÜK AYLIKLA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ? Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor. Emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Örneğin Almanya'da 63 yaşını dolduranlar yıllık yüzde 3.6 oranında kesinti ile erken emekliliği talep edebiliyor. Emekliliklerine 3-4 yıl kalanlara her yıl için yüzde 4-5 gibi oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emeklilik imkânı verilebilir.

    DÜŞÜK AYLIKLA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ? Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor. Emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Örneğin Almanya'da 63 yaşını dolduranlar yıllık yüzde 3.6 oranında kesinti ile erken emekliliği talep edebiliyor. Emekliliklerine 3-4 yıl kalanlara her yıl için yüzde 4-5 gibi oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emeklilik imkânı verilebilir.

  10. KİMLER 15 YIL 3.600 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİYOR? İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3.600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Bu kapsamdaki kadınlar 50, erkekler de 55 yaşında emekliliğe hak kazanır. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ise 23 Mayıs 2002'de 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3.600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

    KİMLER 15 YIL 3.600 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİYOR? İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3.600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Bu kapsamdaki kadınlar 50, erkekler de 55 yaşında emekliliğe hak kazanır. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ise 23 Mayıs 2002'de 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3.600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

  11. YAŞ HADDİYLE ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI NELER? Belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3.600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4.500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4.500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.

    YAŞ HADDİYLE ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI NELER? Belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3.600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4.500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4.500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.