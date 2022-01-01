Otomobili Olanlar Dikkat! Kasko Fiyatları Yüzde 44 Arttı

Doğrudur, kasko fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen senenin şubat ayı ile mukayese edildiğinde kaskoda yüzde 44 bir fiyat artışı var. Bu artışta enflasyonun da payı var -ki, yüzde 48.69?lik enflasyonla mukayese edildiğinde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor- ama asıl neden, araç bedellerindeki ciddi artış. İstatistiklere göre son iki yılda araç bedelleri yüzde 250?ye yakın arttı. Yani, iki sene önce aracınızı değeri 100 bin liraysa, şimdi 250 bin lira ki, kimi araçlarda bedel artışı yüzde 300?leri buluyor. Bir de bunun yanında; geçen seneki ÖTV oranında ciddi artış, yine geçen sene kurdaki artışın yedek parçada hasar onarım bedellerini yüzde 60 oranında artırması da kaskodaki fiyat artışında ciddi etken.