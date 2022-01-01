Arda Kural'ın Değişimi: 2 Ayda 14 Kilo
Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural setlere döndü. Kural, yeni halinden bir fotoğraf yayınladı.
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Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural ekranlara dönüyor.
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Habertürk'ün haberine göre; Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.
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40 yaşındaki oyuncu, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.
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Kural'ın bu değişimi sosyal medyayı da salladı. Ünlü oyuncu, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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Kural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski rol arkadaşları hakkında konuşmuş "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" demişti.