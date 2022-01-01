Baba Vanga'nın Rusya Ve Putin Kehaneti Şok Etti!
RUSYA Ukrayna'da işgale başlayınca Baba Vanga kehanetleri yeniden gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga, dünya Vladimir Putin ismini bilmezken ondan söz etmiş.
-
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin?in Ukrayna?daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti?ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı? Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi.
-
Halen birçok ülke Rusya?nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Moskova?dan uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir açıklama gelmedi.
-
Dünya medyası, ?3. Dünya Savaşı geliyor? başlıklarıyla gelişmeleri okurlarıyla paylaşırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan?ın ünlü kahini Baba Vanga?yı getirdi
-
11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık?ın Avrupa Birliği?nden ayrılmasını, Obama?nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve ?Balkanlar?ın Nostradamus?u? olarak bilinen Baba Vanga?nın Rusya?yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.
-
Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga?nın cenaze törenine çok sayıda üst düzey devlet yetkilileri ve liderler katılmıştı.
-
11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, ?Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek? açıklamasını yapmıştı.
-
Putin dünyanın lordu olacak : Baba Vanga, Rusya?nın Dünya?yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin?in ise ?Dünya?nın Lordu? olacağını iddia etmişti.
-
İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga?nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979?da Rusya?nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.
-
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, ?Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir?in şanı, Rusya?nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya?yı da domine edecek? demişti.
-
İngiliz tabloid gazetesi The Sun?da yer alan haberde, Baba Vanga?nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov?a yaptığı da kaydedildi.
-
Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.
İşte Baba Vanga?nın 2022 yılı için öngörüleri
-
1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER 2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu?ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.
-
Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
-
2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi? Baba Vanga, Sibirya?da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.
-
Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.
-
3- İÇME SUYU KRİZİ Baba Vanga?nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.
-
Baba Vanga?nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.
-
4- UZAYLILAR SALDIRACAK Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu
-
Baba Vanga?nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya?daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.
-
5- KITLIK YAŞANACAK Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan?da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.
-
Baba Vanga, Hindistan?da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.
-
6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR Baba Vanga?nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor. Bazı uzmanlar Baba Vanga?nın, ?İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak? sözlerini de değerlendirdi.
-
Uzmanlar Baba Vanga?nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.
İşte Baba Vanga'nın diğer kehanetleri...
-
2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var
-
2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı araç gönderiliyor
-
2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor
-
2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor
-
2100 - Güneş, Dünya?nın karanlık tarafını da aydınlatmaya başlayacak.
-
3797 - Dünyanın sonu gelecek.