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Maske Yasağı Kalkıyor!

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte hayatımızın bir parçası olan maskeleri çıkarma zamanı geldi. Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilecek. Açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ancak ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle de 65 yaş üstüne dönük yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.

  1. Sağlık Bakanlığı ve Hükümette yapılan toplantılarda Türkiye'nin Mart ayından itibaren normalleşmeye dönmesi tartışılıyor. Yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.

    Sağlık Bakanlığı ve Hükümette yapılan toplantılarda Türkiye'nin Mart ayından itibaren normalleşmeye dönmesi tartışılıyor. Yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.

  2. Açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi.

    Açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi.

  3. Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM?ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

    Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM?ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

  4. İlaçla tedavide yeni dönem <br> Yetkililer, Türkiye?de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağı görüşünde. Türkiye?de üç firma tarafından üretilmeye başlanan ilacın düşük bir maliyete sağlandığı belirtildi.

    İlaçla tedavide yeni dönem
    Yetkililer, Türkiye?de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağı görüşünde. Türkiye?de üç firma tarafından üretilmeye başlanan ilacın düşük bir maliyete sağlandığı belirtildi.

  5. Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı bu ilacın kutusunu 11 TL?den almaya başladı. Yurtdışında ilk çıktığında bir kutusu 780 TL olan ilacın, yerli temini konusunda önemli bir adım atıldı.

    Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı bu ilacın kutusunu 11 TL?den almaya başladı. Yurtdışında ilk çıktığında bir kutusu 780 TL olan ilacın, yerli temini konusunda önemli bir adım atıldı.

  6. Hastalığın başında verilecek <br> Bu İlaç ücretsiz olarak öncelikli 65 Yaş Üstü ve risk gruplarına, hastalığın başında verilecek. Uzmanlar, ilacın başarısının, ilk bulgulardan hemen sonra kullanılmasında olduğunu belirttiler. Uzmanlar ?Daha erken veya daha geç kullandığında istediğiniz sonucu sağlamaz. Doğru bir zamanlama ile bu ilaç kullanılmaya başladığında hastanelerdeki yük azalacak? dedi.

    Hastalığın başında verilecek
    Bu İlaç ücretsiz olarak öncelikli 65 Yaş Üstü ve risk gruplarına, hastalığın başında verilecek. Uzmanlar, ilacın başarısının, ilk bulgulardan hemen sonra kullanılmasında olduğunu belirttiler. Uzmanlar ?Daha erken veya daha geç kullandığında istediğiniz sonucu sağlamaz. Doğru bir zamanlama ile bu ilaç kullanılmaya başladığında hastanelerdeki yük azalacak? dedi.

  7. 65 yaş üstü için sıkı takip <br> Tartışılan başka bir konu ise 65 yaş üstü ve risk gruplarını yakın takip. 65 yaş üstündeki 9 milyon kişiden aşısını yaptıran 4 milyonun dışında kalanlara, takip ve ikna çalışması önerenler oldu.

    65 yaş üstü için sıkı takip
    Tartışılan başka bir konu ise 65 yaş üstü ve risk gruplarını yakın takip. 65 yaş üstündeki 9 milyon kişiden aşısını yaptıran 4 milyonun dışında kalanlara, takip ve ikna çalışması önerenler oldu.

  8. Aşı yaptırmaları ve eksik aşıların tamamlanması konusunda, zaten var olan filyasyon ekipleri veya aile hekimleri aracılığıyla, ?Gelip eksik aşılarınızı yapalım. Risk grubundasınız, aşı olun? çağrısı yapılması gerektiği belirtildi.

    Aşı yaptırmaları ve eksik aşıların tamamlanması konusunda, zaten var olan filyasyon ekipleri veya aile hekimleri aracılığıyla, ?Gelip eksik aşılarınızı yapalım. Risk grubundasınız, aşı olun? çağrısı yapılması gerektiği belirtildi.