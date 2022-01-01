Tunceli'de Peri Bacalarını Andıran Kayalar Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Tunceli'de peri bacaları şeklinde oluşumların bulunduğuna işaret eden Ulaşoğlu, "Bunların Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde olduklarını biliyoruz ve bunlar zamanla alt yapı çalışmalarımızla birlikte kent turizmine kazandırılacaktır. Bu bakımdan Tunceli'de o alanda da çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca Tunceli mağaralar bakımından da zengin bir kent. Bu mağaraların da turizme kazandırılması için çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi.