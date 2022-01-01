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Tunceli'de Peri Bacalarını Andıran Kayalar Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Ayazpınar köyündeki dağlık bir alanda bulunan kayalar, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çekiyor. Yapılan açıklamaya göre hedef yıllık 500 bin ziyaretçi hedefi.

  1. Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, sahip olduğu yaylaları, akarsuları, vadileri ve yaban hayatı varlığıyla yılın her döneminde çevre il ve civar ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pertek ilçesi de tarihi güzellikleriyle turizm potansiyeline destek oluyor.

    Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, sahip olduğu yaylaları, akarsuları, vadileri ve yaban hayatı varlığıyla yılın her döneminde çevre il ve civar ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pertek ilçesi de tarihi güzellikleriyle turizm potansiyeline destek oluyor.

  2. Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, Sungur Bey ve Çelebi Ağa camilerinin bulunduğu ilçede, rüzgar ve yağmur sularının aşındırmasıyla oluşan peri bacası görünümlü kayalar da keşfedilmeyi bekliyor.

    Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, Sungur Bey ve Çelebi Ağa camilerinin bulunduğu ilçede, rüzgar ve yağmur sularının aşındırmasıyla oluşan peri bacası görünümlü kayalar da keşfedilmeyi bekliyor.

  3. İlçeye bağlı Ayazpınar köyü civarında bulunan kayalar, fotoğrafçılar ve yöreye tur düzenleyen gezginler tarafından ziyaret ediliyor.

    İlçeye bağlı Ayazpınar köyü civarında bulunan kayalar, fotoğrafçılar ve yöreye tur düzenleyen gezginler tarafından ziyaret ediliyor.

  4. Peri bacalarını andıran kaya oluşumların, gelecek yıllarda yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması hedefleniyor.

    Peri bacalarını andıran kaya oluşumların, gelecek yıllarda yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması hedefleniyor.

  5. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli'yi ziyaret eden turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

    İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli'yi ziyaret eden turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

  6. Tunceli'nin doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Ulaşoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle alanda yaptığımız araştırmalar ve Tunceli Müzesi'nin açılması sonrasında tarihi varlıklar bakımından da zengin bir il olduğumuzu kanıtlamaya başladık. Bu bakımdan ilimiz doğal güzelliklerin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor ve yılda ortalama 400-500 bin arası ziyaretçi ağırlıyoruz."

    Tunceli'nin doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Ulaşoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle alanda yaptığımız araştırmalar ve Tunceli Müzesi'nin açılması sonrasında tarihi varlıklar bakımından da zengin bir il olduğumuzu kanıtlamaya başladık. Bu bakımdan ilimiz doğal güzelliklerin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor ve yılda ortalama 400-500 bin arası ziyaretçi ağırlıyoruz."

  7. Ulaşoğlu, kent müzesinin açılmasıyla birlikte kurtarma kazılarına da başlandıklarını dile getirerek, "İlimizde el değmemiş höyüklerimiz mevcut ve bunun yanı sıra kaleler, camiler, kiliseler ve köprüler gibi tarihi varlıklar bulunuyor. Tabii Tunceli Müzesi'nin kurulmasıyla da alandaki araştırmalarımız ve tescil çalışmalarımız devam ediyor. Henüz gidemediğimiz yerler var ve bu yerleri de tespit edip envanterimize ekleyeceğiz" diye konuştu.

    Ulaşoğlu, kent müzesinin açılmasıyla birlikte kurtarma kazılarına da başlandıklarını dile getirerek, "İlimizde el değmemiş höyüklerimiz mevcut ve bunun yanı sıra kaleler, camiler, kiliseler ve köprüler gibi tarihi varlıklar bulunuyor. Tabii Tunceli Müzesi'nin kurulmasıyla da alandaki araştırmalarımız ve tescil çalışmalarımız devam ediyor. Henüz gidemediğimiz yerler var ve bu yerleri de tespit edip envanterimize ekleyeceğiz" diye konuştu.

  8. Tunceli'de peri bacaları şeklinde oluşumların bulunduğuna işaret eden Ulaşoğlu, "Bunların Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde olduklarını biliyoruz ve bunlar zamanla alt yapı çalışmalarımızla birlikte kent turizmine kazandırılacaktır. Bu bakımdan Tunceli'de o alanda da çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca Tunceli mağaralar bakımından da zengin bir kent. Bu mağaraların da turizme kazandırılması için çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

    Tunceli'de peri bacaları şeklinde oluşumların bulunduğuna işaret eden Ulaşoğlu, "Bunların Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde olduklarını biliyoruz ve bunlar zamanla alt yapı çalışmalarımızla birlikte kent turizmine kazandırılacaktır. Bu bakımdan Tunceli'de o alanda da çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca Tunceli mağaralar bakımından da zengin bir kent. Bu mağaraların da turizme kazandırılması için çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

  9. Ulaşoğlu, Tunceli'nin son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini ve kentin turizm açısından markalaştığını sözlerine ekledi.

    Ulaşoğlu, Tunceli'nin son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini ve kentin turizm açısından markalaştığını sözlerine ekledi.