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Marmaris'te Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Göle Döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak ardından oluşan sel ile dereler taştı. Birçok evde su baskını yaşandı, yollar göle döndü. Sağanağın sona ermesiyle temizlik çalışmaları başlatan belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

  1. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 09.00 - 13.30 saatleri arasında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 09.00 - 13.30 saatleri arasında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü.

  2. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.

    Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.

  3. YOLLAR DEREYE DÖNDÜ Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılmıştı.

    YOLLAR DEREYE DÖNDÜ Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılmıştı.

  4. TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

    TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

  5. Dağların yanan alanlarından çamurlu sularla taşınan taş ve kaya parçaları ile ağaç dalları temizlendi. Çamurla kaplanan 5 sokak ve 2 cadde de iş makineleriyle temizlendi.

    Dağların yanan alanlarından çamurlu sularla taşınan taş ve kaya parçaları ile ağaç dalları temizlendi. Çamurla kaplanan 5 sokak ve 2 cadde de iş makineleriyle temizlendi.

  6. İlk tespitlere göre 1 apart otel, 14 ev, 4 iş yeriyle onlarca tarla ve bahçeye dolan sel sularını tahliye için itfaiye ekipleri ve bölge halkı seferber oldu.

    İlk tespitlere göre 1 apart otel, 14 ev, 4 iş yeriyle onlarca tarla ve bahçeye dolan sel sularını tahliye için itfaiye ekipleri ve bölge halkı seferber oldu.

  7. Turban mevkisiyle İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yoluna heyelan ve sel sularıyla gelen balçık ve kaya parçaları kepçe ve dozerlerle temizlendi.

    Turban mevkisiyle İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yoluna heyelan ve sel sularıyla gelen balçık ve kaya parçaları kepçe ve dozerlerle temizlendi.

  8. YOL TRAFİĞE AÇILDI Yol yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan sel sularıyla sürüklenerek hasar gören araç sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

    YOL TRAFİĞE AÇILDI Yol yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan sel sularıyla sürüklenerek hasar gören araç sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

  9. "HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR" Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan selin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanağın ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleriyle dağlardan gelen çamurlar, kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

    "HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR" Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan selin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanağın ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleriyle dağlardan gelen çamurlar, kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.