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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Senegal Stadı Açıldı

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

  1. Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

    Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

  2. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

    Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

  3. FIFA BAŞKANI TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

    FIFA BAŞKANI TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

  4. ERDOĞAN STAD AÇILIŞINDA BULUNDU Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.

    ERDOĞAN STAD AÇILIŞINDA BULUNDU Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.

  5. SENEGAL BAŞKANI VE ERDOĞAN PASLAŞTI Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.

    SENEGAL BAŞKANI VE ERDOĞAN PASLAŞTI Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.