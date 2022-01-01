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Adana'daki Arı Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hafta sonundan bu yana yaşanan arı ölümleri bazı kovanlarda arı ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

  1. Narenciye arazilerinin bulunduğu bölgede arıcılık yapan Aytekin Kunt, pazar günü arılarının ölmeye başladığını fark etti.

    Narenciye arazilerinin bulunduğu bölgede arıcılık yapan Aytekin Kunt, pazar günü arılarının ölmeye başladığını fark etti.

  2. 400 kovandan oluşan arıların yarısı 2 gün içinde telef oldu. Kunt, arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.

    400 kovandan oluşan arıların yarısı 2 gün içinde telef oldu. Kunt, arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.

  3. Olayın bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Olayın bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

  4. Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

    Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

  5. Arı ölümlerinin nedeni, laboratuvar tetkiklerinin ardından belli olacak.

    Arı ölümlerinin nedeni, laboratuvar tetkiklerinin ardından belli olacak.