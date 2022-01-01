Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

400 kovandan oluşan arıların yarısı 2 gün içinde telef oldu. Kunt, arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.

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