Adana'daki Arı Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, hafta sonundan bu yana yaşanan arı ölümleri bazı kovanlarda arı ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
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Narenciye arazilerinin bulunduğu bölgede arıcılık yapan Aytekin Kunt, pazar günü arılarının ölmeye başladığını fark etti.
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400 kovandan oluşan arıların yarısı 2 gün içinde telef oldu. Kunt, arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.
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Olayın bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
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Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.
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Arı ölümlerinin nedeni, laboratuvar tetkiklerinin ardından belli olacak.
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