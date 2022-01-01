Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer Ön Siparişe Açıldı

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer?da standart olarak sunulan özellikler arasında BMW Live Cockpit Professional, BMW Head Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Panoramik Cam Tavan yer alıyor. Ayrıca, Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Sistemi ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında.