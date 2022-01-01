İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat! Her 4 Araçtan Birinde Sorun Var

FİYAT ARTIŞI HANGİ ARAÇ GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ? İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu. En çok fiyat artışı yüzde 9,3 ile hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 7,9 ile A ve yüzde 7,6 ile B segmentleri izledi.