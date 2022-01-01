İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat! Her 4 Araçtan Birinde Sorun Var
Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.
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Kurdaki gerilemeyle fiyatlar düşse de arz-talep dengesizliği, ağır hasarlı araçların kazasızmış gibi gösterilerek satışa sunulmasının önünü açtı.
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Ekspertiz bayilerine gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlara geçiyor. Piyasada ağır hasarlı araçların artışı, TSE belgeli ekspertiz hizmetini daha da kritik hale getirdi.
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İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR Pandemide çip krizinin gölgesinde kalan otomotiv sektörü, geçtiğimiz yıl kritik bir virajdan geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği?nin verilerine göre, 2021?de yüzde 4,6 gerilemeyle 737 bin 350 adet satışın gerçekleştiği sektörde ikinci el fiyatlarındaki artışlar piyasanın dengesini bozdu.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu?nun (MASFED) verilerine göre, ikinci el otomotiv pazarı 2021?i 6 milyon 15 bin araç seviyesinde ve yüzde 7?lik daralmayla kapatsa da inişli çıkışlı bir seyir izledi.
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BDDK tarafından taşıt kredi kullanım koşullarında bu hafta yapılan düzenlemelerin, yıla durgun başlayan ikinci el pazarına yeniden hareketlik getirmesi bekleniyor.
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EKSPERTİZ HİZMETİ DAHA KRİTİK HALE GELDİ Pandemide çip krizi ve döviz fiyatlarındaki yükselişin ikinci el otomotiv piyasasında arz-talep dengesini sarstığını ve ağır hasarlı araçların piyasadaki ağırlığının sürdüğünü belirten Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Öztürk, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
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?İkinci elde geçtiğimiz yılın kasım ayında yüzde 50?ye varan fiyat yükselişleri yaşanmasına rağmen, satışlar yüzde 78,4?lük artışla 814 bin gibi rekor bir seviyede gerçekleşti.
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Satışlar aralıkta ÖTV indirimi ve kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentisiyle yüzde 24,8 azalırken, fiyatlarda da yüzde 15?e varan gerileme yaşandı. Talepteki gerileme 2022?de sürse de piyasadaki ağır hasarlı araçların ağırlığı, TSE belgeli ekspertiz hizmetini daha da kritik hale getirdi?
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?KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?? Emre Öztürk, BDDK tarafından taşıt kredisi kullanım koşullarında yapılan yeni güncellemelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
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?Uzun süredir beklenen güncelleme, piyasadaki belirsizlik ortamını ortadan kaldırarak ikinci el otomotiv pazarında satışları artıracaktır. Taşıt kredi faizlerinin düşeceğine dair düzenlemeleri uzun süredir bekliyorduk.
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Güncel faiz oranları piyasa tarafından makul karşılansa da bekleyiş döneminin uzun olması köklü bir değişiklik yapılabilir mi sorusunu da akıllara getiriyor."
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4 ARAÇTAN 1?İ AĞIR HASARLI İkinci elde yükselen fiyatların piyasaya yüklü araç girişini beraberinde getirdiğini söyleyen Öztürk, ?Hurda araç statüsündeki araçlar bile bir dönem neredeyse yok sattı. Büyük bir kaza sonucu ağır hasarlı statüsüne geçen 1 yıllık yeni model araçlar da kazasızmış gibi gösterilerek satışa sunuluyor.
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Bu araçlar farklı parçalar kullanılarak yenileniyor, tekrar muayeneden geçirilerek kazasızmış gibi pazarlanıyor. İçerisinde olduğumuz dönemde bayilerimize gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlı çıkıyor. Hurda ve ağır hasarlı araçların ağırlığındaki artış, sertifikalı ekspertiz ihtiyacını artırıyor? ifadelerinde bulundu.
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SONRADAN EKLENEN PARÇALAR KAZALI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ Özellikle kazasızmış gibi gösterilen ağır hasarlı araçların tespiti noktasında köklü tecrübe ve yüksek teknoloji gücüne sahip ekspertiz şirketlerinin büyük önemi bulunduğunu söyleyen Emre Öztürk, ?Sigorta şirketleri konuya kâr odaklı yaklaşarak araçların ağır hasarlı olduğunu görmezden gelebiliyor.
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Ancak hava yastığı patlamaları ve sonradan eklenen parçalar araçların ağır hasarlı olduğunun bir göstergesi. Satış sırasında bu gibi durumların tespit edilmemesi araç kullanıcılarını maddi ve manevi olarak tehlikeye atıyor.
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Experix olarak 2021 yılının En İyi Ekspertiz Firması ödülüne layık görüldük. Yüksek teknolojik gücümüzle güvenilir hizmet sunuyoruz. 26 yıllık deneyimimiz ve en güncel yazılım teknolojimizle Türkiye?nin her noktasına TSE belgeli hizmetimizi ulaştırıyoruz? diye konuştu.
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İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA DENGELER DEĞİŞTİ Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitleri geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile değiştirilmişti. Böylelikle bazı modellerde 60 bin TL?ye varan indirimler gerçekleşmişti. Peki bu indirim kararı ikinci el araç satışlarına nasıl yansıdı?
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AA muhabirinin ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
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Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti. Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
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İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 43'Ü SATILDI Bu yılın ocak-ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı. Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.
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FİYAT ARTIŞI HANGİ ARAÇ GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ? İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu. En çok fiyat artışı yüzde 9,3 ile hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 7,9 ile A ve yüzde 7,6 ile B segmentleri izledi.
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İKİNCİ ELDE DİZEL TUTULUYOR Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.
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EN ÇOK 4 YAŞINDAKİ ARAÇLAR SATILDI Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 46 bin 601 satış ve yüzde 40'lık payla C segmenti oldu. C segmentini, yüzde 23 pay ve 26 bin 861 satışla B ve 21 bin 473 satışla yüzde 18,4 paya sahip olan D segmenti takip etti. Ağustos ayında yüzde 10,2 payla en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşti.