Rus Tankları Donbas'ta Görüldü

170 ATEŞKES İHLALİ OLDU Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

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