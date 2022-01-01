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Rus Tankları Donbas'ta Görüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. Öte yandan Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna?nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

  1. RUS ASKERİ KONVOYU DONBAS'A İLERLİYOR Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

    RUS ASKERİ KONVOYU DONBAS'A İLERLİYOR Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

  2. Rusya?nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna?nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

    Rusya?nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna?nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

  3. TANKLAR DONBAS'TA GÖRÜLDÜ Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

    TANKLAR DONBAS'TA GÖRÜLDÜ Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

  4. AYRILIKÇILAR PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

    AYRILIKÇILAR PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

  5. 170 ATEŞKES İHLALİ OLDU Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

    170 ATEŞKES İHLALİ OLDU Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.