Tüketiciye Kritik Uyarı Paranızı Geri Alabilirsiz!

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13 Şubat'ta yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirildi.
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Gıdada KDV indirimine ilişkin en çok merak edilen sorular ve yanıtları şöyle: