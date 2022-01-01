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Rusya Ukrayna'yı Vuruyor: Kentlerden İlk Görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Harkov ve Kiev'de bazı binalar zarar gördü.

  1. Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 1 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu.

    Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 1 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu.

  2. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.

    Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.

  3. APARTMAN ZARAR GÖRDÜ Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

    APARTMAN ZARAR GÖRDÜ Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

  4. "BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ" Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna?nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

    "BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ" Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna?nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

  5. Açıklamada ?Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı? ifadelerini duyurdu.

    Açıklamada ?Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı? ifadelerini duyurdu.