Rusya Ukrayna'yı Vuruyor: Kentlerden İlk Görüntüler
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Harkov ve Kiev'de bazı binalar zarar gördü.
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Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 1 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu.
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Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.
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APARTMAN ZARAR GÖRDÜ Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.
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"BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ" Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna?nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.
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Açıklamada ?Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı? ifadelerini duyurdu.
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