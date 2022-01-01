İşte İllerdeki Araç Sayısı!
Türkiye genelinde Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Son rakamlara göre Türkiye?de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu.
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