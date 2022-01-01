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Ukrayna İşgali Tedarik Zincirlerini Vurabilir: Avrupa'da Kıtlık Kapıda

Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması Avrupa'ya gıda arzını derinden etkileyebilir. ?Avrupa?nın tahıl ambarı? olarak görülen Ukrayna?nın işgali durumunda buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğu belirtiliyor. Analistler uzun süreli bir çatışma durumunun ekmek kıtlığı oluşturacağını söyledi.

  1. Rusya - Ukrayna arasındaki kriz, karşılıklı adımlar ve yaptırımlar ile devam ederken, sıcak tansiyonun Avrupa ülkelerini derinden etkileyeceği ortaya çıktı. Rusya?nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa?nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken, krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı.

    Rusya - Ukrayna arasındaki kriz, karşılıklı adımlar ve yaptırımlar ile devam ederken, sıcak tansiyonun Avrupa ülkelerini derinden etkileyeceği ortaya çıktı. Rusya?nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa?nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken, krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı.

  2. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık yüzde 29?unu oluşturuyor. Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunun altını çizerken, krizin tırmanmasının petrol ve gaz fiyatlarını daha da artıracağının altını çizdi.

    Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık yüzde 29?unu oluşturuyor. Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunun altını çizerken, krizin tırmanmasının petrol ve gaz fiyatlarını daha da artıracağının altını çizdi.

  3. ?AVRUPA?NIN TAHIL AMBARI? Analistler ise ekonomik bağlamda bakıldığında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele, krizin daha da kötüye gitmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğunu söylüyor. Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland, Ukrayna'nın "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin "sert darbe almasına" yol açacağını söyledi.

    ?AVRUPA?NIN TAHIL AMBARI? Analistler ise ekonomik bağlamda bakıldığında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele, krizin daha da kötüye gitmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğunu söylüyor. Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland, Ukrayna'nın "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin "sert darbe almasına" yol açacağını söyledi.

  4. GIDA SORUNU KAPIDA Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söylerken, Holland, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu. Bir araştırma şirketi CEO?su Dawn Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.

    GIDA SORUNU KAPIDA Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söylerken, Holland, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu. Bir araştırma şirketi CEO?su Dawn Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.

  5. TARIM DERİNDEN ETKİLENECEK, FİYATLAR ARTACAK Gıda enflasyonunun her geçen yükseldiğini söyleyen uzmanlar ise silahlı bir çatışmanın çıkması halinde durumun daha da kötüleşebileceğinin altını çizdi. Alan Holland, ?Ayrıca, doğal gaz arzındaki herhangi bir kesinti, gübre gibi enerji yoğun ürünlerin üretimini de etkileyecek ve bunun tarımı daha da fazla etkilemesi kaçınılmaz? şeklinde konuştu. Tarımda kullanılan gübre miktarı geçtiğimiz yıl teresiz kalmış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

    TARIM DERİNDEN ETKİLENECEK, FİYATLAR ARTACAK Gıda enflasyonunun her geçen yükseldiğini söyleyen uzmanlar ise silahlı bir çatışmanın çıkması halinde durumun daha da kötüleşebileceğinin altını çizdi. Alan Holland, ?Ayrıca, doğal gaz arzındaki herhangi bir kesinti, gübre gibi enerji yoğun ürünlerin üretimini de etkileyecek ve bunun tarımı daha da fazla etkilemesi kaçınılmaz? şeklinde konuştu. Tarımda kullanılan gübre miktarı geçtiğimiz yıl teresiz kalmış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

  6. ?EN ÇOK ALMANYA ETKİLENECEK? Rusya-Ukrayna krizi derinleştikçe Avrupa Birliği ülkelerinin derinden etkilenmesine kesin gözüyle bakılırken, durumdan en fazla Almanya?nın etkileneceği vurgulandı. Tedarik zinciri risk istihbarat firması CEO'su Atul Vashistha, Almanya'nın üretim ve elektrik için enerji ihtiyacının çoğunu Rusya'dan aldığı doğal gazdan elde ettiğini söyledi.

    ?EN ÇOK ALMANYA ETKİLENECEK? Rusya-Ukrayna krizi derinleştikçe Avrupa Birliği ülkelerinin derinden etkilenmesine kesin gözüyle bakılırken, durumdan en fazla Almanya?nın etkileneceği vurgulandı. Tedarik zinciri risk istihbarat firması CEO'su Atul Vashistha, Almanya'nın üretim ve elektrik için enerji ihtiyacının çoğunu Rusya'dan aldığı doğal gazdan elde ettiğini söyledi.

  7. ?ALMANYA?DAKİ İMALAT SEKTEYE UĞRAR? Vashistha, "Gerginlikler artmaya devam ederse ve olası bir savaş veya yaptırımlar nedeniyle aksamalarda bir artış görürsek, bu Almanya'daki imalat üretimini sekteye uğratır? derken, "Fabrikaların, diğer ülkelerdeki üretime kademeli olarak geçecek olan üretimi kısması gerekecek" diye konuştu. Almanya'dan en çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobil ve otomobil parçaları, diğer ulaşım ekipmanları, elektronik, metaller ve plastikler yer alırken, ürünlerin fiyatlarının artacağı ya da tedarik sorunu yaşayacağı belirtildi.

    ?ALMANYA?DAKİ İMALAT SEKTEYE UĞRAR? Vashistha, "Gerginlikler artmaya devam ederse ve olası bir savaş veya yaptırımlar nedeniyle aksamalarda bir artış görürsek, bu Almanya'daki imalat üretimini sekteye uğratır? derken, "Fabrikaların, diğer ülkelerdeki üretime kademeli olarak geçecek olan üretimi kısması gerekecek" diye konuştu. Almanya'dan en çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobil ve otomobil parçaları, diğer ulaşım ekipmanları, elektronik, metaller ve plastikler yer alırken, ürünlerin fiyatlarının artacağı ya da tedarik sorunu yaşayacağı belirtildi.