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Eşi Ve Kızı, Türkiye'ye Dönecekleri Gün Ukrayna'da Mahsur Kaldı

Edirne'de yaşayan Kutsal Bora'nın Ukrayna'daki ailesini görmeye giden eşi ve 1,5 yaşındaki kızı, dönüş bileti aldığı gün Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle mahsur kaldı. Dışişleri Bakanlığı, aileyi Türkiye'ye getirmek için iletişime geçti.

  1. Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, eşi Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora ve kızı Ofelya Bora'yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna'ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitzki şehrinde ailesiyle bir süre kalan Snizhana Bora, 24 Şubat'a dönüş bileti aldı.

    Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, eşi Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora ve kızı Ofelya Bora'yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna'ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitzki şehrinde ailesiyle bir süre kalan Snizhana Bora, 24 Şubat'a dönüş bileti aldı.

  2. 24 Şubat sabahı bomba sesleriyle uyanan Snizhana Bora, Rusya'nın saldırıya geçtiğini öğrendi. Ülkesinin hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisini alan Snizhana hemen Edirne'deki eşi Kutsal Bora'yı arayıp mahsur kaldıklarını söyledi. Tedirginlikle bekleyişe geçen Kutsal Bora ise sosyal medyadan yetkililere seslenerek eşi ve kızı için yardım istemeye başladı.

    24 Şubat sabahı bomba sesleriyle uyanan Snizhana Bora, Rusya'nın saldırıya geçtiğini öğrendi. Ülkesinin hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisini alan Snizhana hemen Edirne'deki eşi Kutsal Bora'yı arayıp mahsur kaldıklarını söyledi. Tedirginlikle bekleyişe geçen Kutsal Bora ise sosyal medyadan yetkililere seslenerek eşi ve kızı için yardım istemeye başladı.

  3. "MAHSUR KALMIŞ DURUMDALAR" 2 yıl önce evlendiği eşinin ve kızının çifte vatandaş olduğunu söyleyen Kutsal Bora, "Normalde bugün için uçak biletleri vardı, Türkiye'ye döneceklerdi ancak sabah saat 05.30 gibi telefonla uyandım, eşim aradı. Orada bombalama olduğunu savaş çıktığını söyledi. Ukrayna tamamen hava sahasını kapatmış ve eşim ile kızım maalesef bulunduğu şehirde şu anda mahsur kalmış durumdalar" dedi.

    "MAHSUR KALMIŞ DURUMDALAR" 2 yıl önce evlendiği eşinin ve kızının çifte vatandaş olduğunu söyleyen Kutsal Bora, "Normalde bugün için uçak biletleri vardı, Türkiye'ye döneceklerdi ancak sabah saat 05.30 gibi telefonla uyandım, eşim aradı. Orada bombalama olduğunu savaş çıktığını söyledi. Ukrayna tamamen hava sahasını kapatmış ve eşim ile kızım maalesef bulunduğu şehirde şu anda mahsur kalmış durumdalar" dedi.

  4. "İLETİŞİM KOPABİLİYOR" Ne yapacaklarını bilemediklerini ve çaresiz olduklarını söyleyen Bora, "Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz, 1,5 yaşındaki kızım ve eşim orada şu anda. Tedirginlik ve korku içerisindeyiz, maalesef elimizden de bir şey gelmiyor şu anda. Arada telefonla konuşuyoruz ama iletişim kopabiliyor" diye konuştu.

    "İLETİŞİM KOPABİLİYOR" Ne yapacaklarını bilemediklerini ve çaresiz olduklarını söyleyen Bora, "Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz, 1,5 yaşındaki kızım ve eşim orada şu anda. Tedirginlik ve korku içerisindeyiz, maalesef elimizden de bir şey gelmiyor şu anda. Arada telefonla konuşuyoruz ama iletişim kopabiliyor" diye konuştu.

  5. "BAKANLIK ULAŞTI, İLETİŞİM İÇİNDEYİZ" Son konuşmalarında Dışişleri Bakanlığı'nın eşine ulaştığını öğrendiğini belirten Bora, "Şu anda Dışişleri Bakanlığı da eşime ulaştı, onlarla da iletişim içindeyiz. Bir an önce tahliye edilmelerini bekliyoruz ama nasıl tahliye edilecekler onu da bilmiyoruz. Çünkü tüm kara yolları, hava sahası kapalı. Çaresiz durumdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

    "BAKANLIK ULAŞTI, İLETİŞİM İÇİNDEYİZ" Son konuşmalarında Dışişleri Bakanlığı'nın eşine ulaştığını öğrendiğini belirten Bora, "Şu anda Dışişleri Bakanlığı da eşime ulaştı, onlarla da iletişim içindeyiz. Bir an önce tahliye edilmelerini bekliyoruz ama nasıl tahliye edilecekler onu da bilmiyoruz. Çünkü tüm kara yolları, hava sahası kapalı. Çaresiz durumdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

  6. "MARKETLER BOŞALMIŞ DURUMDA" Kutsal Bora'nın görüntülü olarak konuştuğu eşi Snizhana Bora da çok korktuklarını anlatarak, "Şu anda Rusya tüm Ukrayna'nın şehirlerine saldırıyor. Özellikle Halkiv bölgesinde birçok sivil öldü. Özellikle Rusya daha çok askeri lojistik alanlara bombardıman yapıyor. Eczanede ilaç almak için bugün 3 saat bekledik. Herkes panik içinde, marketler tamamen boşalmış durumda. Çocuğumla burada mahsur kaldık. Lütfen yardım edin" dedi.

    "MARKETLER BOŞALMIŞ DURUMDA" Kutsal Bora'nın görüntülü olarak konuştuğu eşi Snizhana Bora da çok korktuklarını anlatarak, "Şu anda Rusya tüm Ukrayna'nın şehirlerine saldırıyor. Özellikle Halkiv bölgesinde birçok sivil öldü. Özellikle Rusya daha çok askeri lojistik alanlara bombardıman yapıyor. Eczanede ilaç almak için bugün 3 saat bekledik. Herkes panik içinde, marketler tamamen boşalmış durumda. Çocuğumla burada mahsur kaldık. Lütfen yardım edin" dedi.

  7. Kutsal Bora'nın annesi Aysun Sert Bora da gelini ve torunu için çok endişelendiğini belirtti. Bora, "Ukrayna'da mahsur kaldılar, çok üzgünüm, onlara bir zarar gelecek diye çok korkuyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum, bir an önce torunuma ve gelinime kavuşmak istiyorum " dedi.

    Kutsal Bora'nın annesi Aysun Sert Bora da gelini ve torunu için çok endişelendiğini belirtti. Bora, "Ukrayna'da mahsur kaldılar, çok üzgünüm, onlara bir zarar gelecek diye çok korkuyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum, bir an önce torunuma ve gelinime kavuşmak istiyorum " dedi.