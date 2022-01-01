Yuvacık Barajı Dolunca Kapaklar Açıldı
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı tam doluluk seviyesine yaklaştı. İlerleyen günlerde de yağış beklenmesi nedeniyle kapaklar açıldı.
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlar ile baraj doldu.
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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 470 bin metreküp olarak açıklandı.
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İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.
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