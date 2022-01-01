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Yuvacık Barajı Dolunca Kapaklar Açıldı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı tam doluluk seviyesine yaklaştı. İlerleyen günlerde de yağış beklenmesi nedeniyle kapaklar açıldı.

  1. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlar ile baraj doldu.

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlar ile baraj doldu.

  2. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 470 bin metreküp olarak açıklandı.

    Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 470 bin metreküp olarak açıklandı.

  3. İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

    İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.