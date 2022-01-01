Meteoroloji'den Uyarı: Kar Yeniden Geliyor!

Marmara: Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa?nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ege: Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.