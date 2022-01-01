Meteoroloji'den Uyarı: Kar Yeniden Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre özellikle İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybediyor. Hafta sonu yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışının yeniden geleceği konuşuluyor. İşte yurtta hava durumu...
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Hava tahminleri ile bilinen Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yeniden geliyor. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
-Pazartesi günü Avrupa ve Balkanlar üzerinden bir bir soğuk hava geliyor.
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-Trakya kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Hava epey soğuyacak. İstanbul'da salı, çarşamba yükseklerde kar ihtimali var. Ankara'da 1 Mart gecesinden itibaren kar ihtimali var. Mart ilk 10 gün kış var.
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Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu.
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Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'de ise kar bekleniyor.
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Marmara: Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa?nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege: Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Akdeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelininin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Doğu Anadolu:Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması Elazığ, Malatya, Tunceli, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş?un batısında kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa?nın doğusu ve Mardin?in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.