Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Vermiş!
Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını gibi olayları bilmesiyle tanınan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'un 3. Dünya Savaşı için verdiği tarih ortaya çıktı.
-
Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş.
-
Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış.
-
Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin.
-
Gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.
-
Salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.
-
Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehanetinde "İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek." ifadeleri yer aldı.
-
O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahin 2022 yılı için de bazı kehanetlerde bulunmuş.
İşte 2022 kehanetleri...
-
Kahin kitaplarında "Balmumu bile pahalanacak. Çaresizlik içinde yemek yoldaşları aranacak. Öğrenilecek şeyleri öğretecek kimse olmayacak" ifadesini kullandı.
-
Brexit'in neden olduğu enflayon patlamasıyla insanlık açlığa doğru sıralanacak.
-
Kahin 2022'yle ilgili "İlk şahıs aniden ölecek. İrade değişecek ve saltanata başkası geçecek" ifadesi dikkat çekti.
-
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öleceği düşünülüyor.
-
Felaket haberini kahin "Kan ve açlıktan daha büyük felaket yaşayanlar, 7 kez deniz kıyısından geçecekler. Büyük açlık ve esaret yaşanacak" diyerek verdi.
-
Dünya çapında gıda kıtlığının yaşanmasıyla göçmen kitleleri, küresel plajlara akın edip buralarda yaşamaya başlayacak.
-
Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor.
-
Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.
-
Nostradamus kitabında "Büyük şehrin etrafında yerleştirilmiş askerler olacak. Mavi kafa beyaz kafaya o kadar zarar verecek ki..." ifadesini kullandı.
-
Büyük şehrin Paris olduğu düşünülüyor. Paris'te bir istila olacak.
-
Kahine göre 2022 yılında ekonomik anlamda tüm dünya ekonomisinde çökme meydana gelecek.
-
"Denizin derinliklerinde sarsıntılar yaşanacak" diyerek kahin yer tahmini de yaptı.
-
Japonya'da deprem olacağını belirten kahin dünyanın birçok bölgesinde sel ve depremler olacağını işaret etti.
-
"Yüksek dağın üzerinde gece olacak ve ay yükselecek" diyen Nostradamus "Aklını çalıştırabilen onu görecek. Gözler güneye çevriliken ölümsüz olan müritler davet edilecek. Eller ve bedenler yeninde dövülecek" dedi.
-
Nostradamus'a göre 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana gelecek.
-
Sözlerini sürdüren Nostradamus "Babil ikliminin zıttı yaşanırken, büyük dökülme olmayacak" dedi.
-
Dünyada büyük iklim krizleri yaşanacak. Bu sırada bir ülke komşusunu alet ve erzak için yağmalayan bir ülke olacak.
-
Felaket tellalı diğer haberi ise "Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz'in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak" diyerek verdi.
-
Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.
-
Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek.
-
"Gökten ateş düşecek" diyen kahinin bu kehanet iki şekilde yorumladı.
-
Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.
-
Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.
-
Avrupa Birliği çöküşe geçecek. Siyasi kriz yaşanacak.
-
Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü.
-
16. yüzyılda yaşayan Nostradamus' a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek.