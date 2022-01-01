Zeki Alasya ile Metin Akpınar?ın tiyatro uyarlamasında rol almasına rağmen filmde yer almamasının nedeni yönetmen Erten Eğilmez?in o dönem için yıldız isimlerle çalışmama prensibiydi. Hababam Sınıfı?ndaki çoğu oyuncu şimdilerde birer yıldız olarak anılsa da, o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Akan?ın filmde yer almasının nedeni ise Ertem Eğilmez ile arasında olan özel bağdı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ise aynı dönemde daha yüksek ücret alacakları filmde rol almayı seçmişlerdi.