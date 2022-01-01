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Adile Naşit'in Gerçek Ölüm Nedeni...

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan halası Adile Naşit'i ölüme götüren olayı açıkladı...

  1. Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği TRT2 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan oyuncu Naşit Özcan, oğlu Ahmet'i 15 yaşında kaybeden halası Adile Naşit'in bilinmeyenlerini anlattı. Özcan, usta oyuncu Adile Naşit için, "Ahmet halamın hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Zaten onu o hastalığa götürdü" ifadelerini kulladı.

    Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği TRT2 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan oyuncu Naşit Özcan, oğlu Ahmet'i 15 yaşında kaybeden halası Adile Naşit'in bilinmeyenlerini anlattı. Özcan, usta oyuncu Adile Naşit için, "Ahmet halamın hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Zaten onu o hastalığa götürdü" ifadelerini kulladı.

  2. Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Naşit Özcan'ı ağırladı. Özcan, programda halası Adile Naşit hakkında bilinmeyenleri anlattı.

    Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Naşit Özcan'ı ağırladı. Özcan, programda halası Adile Naşit hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  3. "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük" : <br> Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşit'lerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir Tiyatroları'nda 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık." dedi.

    "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük" :
    Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşit'lerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir Tiyatroları'nda 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık." dedi.

  4. Nejat Uygur?un yanında yetişen Naşit Özcan ??Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. ??Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın çıkarken alırsınız?? diye bir yazısını vardı, hiç unutmam?? dedi.

    Nejat Uygur?un yanında yetişen Naşit Özcan ??Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. ??Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın çıkarken alırsınız?? diye bir yazısını vardı, hiç unutmam?? dedi.

  5. Ailesi karşı çıkmış: <br>Tiyatrocu olmaya karar verdiğinde ailesinin karşı çıktığını söyleyen Naşit Özcan şöyle konuştu: "Ben bu işi yapmaya kalktım. karşı çıktılar. Ben halam ölmeden iki sene onun evinde kaldım. Halam, hiçbir zaman ne babama ne bana ?Gel şu filmde oyna, Ertem Eğilmez'le konuştum? demedi...

    Ailesi karşı çıkmış:
    Tiyatrocu olmaya karar verdiğinde ailesinin karşı çıktığını söyleyen Naşit Özcan şöyle konuştu: "Ben bu işi yapmaya kalktım. karşı çıktılar. Ben halam ölmeden iki sene onun evinde kaldım. Halam, hiçbir zaman ne babama ne bana ?Gel şu filmde oyna, Ertem Eğilmez'le konuştum? demedi...

  6. Adile Naşit yeğeninden özür dilemiş:<br> Fakat halam bir gün Nejat Uygur Tiyatrosu'nda beni seyretmeye geldi ve sahneye çıktı. Nejat Abi çağırdı finalde. Herkesin içinde benden özür diledi halam.

    Adile Naşit yeğeninden özür dilemiş:
    Fakat halam bir gün Nejat Uygur Tiyatrosu'nda beni seyretmeye geldi ve sahneye çıktı. Nejat Abi çağırdı finalde. Herkesin içinde benden özür diledi halam.

  7. Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ben onun bunca senedir bu kadar yetenekli olduğunu düşünemedim, bilemedim dedi.

    Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ben onun bunca senedir bu kadar yetenekli olduğunu düşünemedim, bilemedim dedi.

  8. Sonra ben Afife Jale'de en iyi erkek oyuncu adayı olduğum sene, babamın da son zamanlarıydı, karşılıklı oturuyoruz. Babamın gözlerinin o hastalıklı gözlerinin bana bakıp böyle güldüğünü gördüm. Yani oğlunun o noktaya gelmesi ailem için çok önemliydi.

    Sonra ben Afife Jale'de en iyi erkek oyuncu adayı olduğum sene, babamın da son zamanlarıydı, karşılıklı oturuyoruz. Babamın gözlerinin o hastalıklı gözlerinin bana bakıp böyle güldüğünü gördüm. Yani oğlunun o noktaya gelmesi ailem için çok önemliydi.

  9. Naşit Özcan olarak devam ettiğim için kimse benim aileden geldiğim için torpilli diyemediler. O yüzden de ne yaptımsa tek başına yaptım. Duyuyorlarsa ruhları şad olsun. Yukarıda çok güzel ve müthiş bir kadro var. İnşallah biz de oraya gittiğimizde o kadronun yanına gideriz diye düşünürüm."

    Naşit Özcan olarak devam ettiğim için kimse benim aileden geldiğim için torpilli diyemediler. O yüzden de ne yaptımsa tek başına yaptım. Duyuyorlarsa ruhları şad olsun. Yukarıda çok güzel ve müthiş bir kadro var. İnşallah biz de oraya gittiğimizde o kadronun yanına gideriz diye düşünürüm."

  10. "Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı":<br> Adile Naşit?in 15 yaşındayken hastalıktan kaybettiği oğlu Ahmet?in adını, kendi oğluna veren Naşit Özcan açıklamalarına şöyle devam etti: "Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Her akşam işten döndüğünde otururduk masaya.

    "Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı":
    Adile Naşit?in 15 yaşındayken hastalıktan kaybettiği oğlu Ahmet?in adını, kendi oğluna veren Naşit Özcan açıklamalarına şöyle devam etti: "Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Her akşam işten döndüğünde otururduk masaya.

  11. Dururdu yemeği önünde. Başlardı böyle şıpır şıpır ağlamaya, sonra gözyaşını silerdi. Hadi bakalım. yemeklerimizi yemeğe başlayalım derdi. Ritüeliydi o her gün. Zaten onu o hastalığa götürdü."

    Dururdu yemeği önünde. Başlardı böyle şıpır şıpır ağlamaya, sonra gözyaşını silerdi. Hadi bakalım. yemeklerimizi yemeğe başlayalım derdi. Ritüeliydi o her gün. Zaten onu o hastalığa götürdü."

  12. "Hiç hayatı boyunca ben starım diye dolaşmadı" :<br> Özcan, ??Şimdiki gençlerde ben oldum havası var. Halamın elinde çantası ile Levent'te şarküteri ya da manava giderdi. Hiç hayatı boyunca ben starım diye dolaşmadı mesela. Hiç hatırlamıyorum. Babam da öyle. Mütevazı değiller şimdi ve sanıyorlar ki sanatı biz yarattık?? dedi.

    "Hiç hayatı boyunca ben starım diye dolaşmadı" :
    Özcan, ??Şimdiki gençlerde ben oldum havası var. Halamın elinde çantası ile Levent'te şarküteri ya da manava giderdi. Hiç hayatı boyunca ben starım diye dolaşmadı mesela. Hiç hatırlamıyorum. Babam da öyle. Mütevazı değiller şimdi ve sanıyorlar ki sanatı biz yarattık?? dedi.