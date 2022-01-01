Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Pek çoğumuzun günlük hayattaki olmazsa olmazlarından kahve, ancak pek çok risk taşıdığını söylemek gerek.Dişlerde sararma, uykusuz geceler ve vücudun su seviyesindeki azalmalar gibi önemsiz sayılabilecek bir takım etkilerin yanı sıra, sıcak kahvenin deriyle teması halinde meydana gelebilecek üçüncü derece yanıklar gibi bir takım ciddi etkiler de söz konusu.Doksanların başında, New Mexico'da yaşlı bir kadın, üzerine döktüğü sıcak kahve yüzünden pek çok yerini yakmış ve McDonald's'ı dava etmişti.Davadan sonra kartonda satılan sıcak kahvelerin üzerinde Dikkat sıcak içecek. uyarısının bulunması zorunlu hale geldi.