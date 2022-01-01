Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı

Tekrar Isıtılmaması Gereken Yiyecekler

Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

  1. Mantar

    Mantar

  2. Ispanak

    Ispanak

  3. Tavuk

    Tavuk

  4. Yumurta

    Yumurta

  5. Yemekler oda sıcaklığına geldiğinde, iyi bir saklama kabına koyarak buzdolabına kaldırın. En önemli nokta ise pişmiş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklememeli. Çünkü bakteri üretecektir.

    Yemekler oda sıcaklığına geldiğinde, iyi bir saklama kabına koyarak buzdolabına kaldırın. En önemli nokta ise pişmiş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklememeli. Çünkü bakteri üretecektir.

  6. Çiğ kıymayı derin dondurucuda 4 aydan fazla bekletmeyin. Pişmiş ya da kavrulmuş et ise derin dondurucuda 2 -3 aydan fazla bekletilmemeli, tüketilmelidir.

    Çiğ kıymayı derin dondurucuda 4 aydan fazla bekletmeyin. Pişmiş ya da kavrulmuş et ise derin dondurucuda 2 -3 aydan fazla bekletilmemeli, tüketilmelidir.

  7. Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

    Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

  8. US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

    US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

  9. Yer Fıstığı Besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer alıyor

    Yer Fıstığı Besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer alıyor

  10. Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.

    Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.

  11. Sosis Amerika Çocuk Hastalıkları Akademisi'nin araştırmasına göre, sosisler, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor.

    Sosis Amerika Çocuk Hastalıkları Akademisi'nin araştırmasına göre, sosisler, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor.

  12. 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmarın yüzde yirmisi sosisler yüzünden meydana geliyor.

    10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmarın yüzde yirmisi sosisler yüzünden meydana geliyor.

  13. Ton Balığı Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan Ton Balığı da risk grubuna dahil.Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

    Ton Balığı Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan Ton Balığı da risk grubuna dahil.Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

  14. Mantar Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.

    Mantar Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.

  15. Yumurta, pek çok insanın temel besin maddelerinden biridir. Ancak, Health.Com'a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle ilişkili.Yumurtların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buz dolabında muhafaza etmek gerekiyor. Çiğ yumurta içeren mamulleri tüketmemek de alınabilecek önlemlerden.

    Yumurta, pek çok insanın temel besin maddelerinden biridir. Ancak, Health.Com'a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle ilişkili.Yumurtların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buz dolabında muhafaza etmek gerekiyor. Çiğ yumurta içeren mamulleri tüketmemek de alınabilecek önlemlerden.

  16. İstiridye Pahalı restoranların çok aranan lezzeti, İstiridyeler; doğru tüketilmediğinde pek çok hastalığa neden olabiliyor.İstiridyeler, okyanus tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenirler. Eğer filtreledikleri su kirliyse, İstiridyenin kendisi de kirlenmiş olur.Yakalanıp servis edilme sürecinde de doğru adımların izlenmesine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin az piş ya da çiğ tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

    İstiridye Pahalı restoranların çok aranan lezzeti, İstiridyeler; doğru tüketilmediğinde pek çok hastalığa neden olabiliyor.İstiridyeler, okyanus tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenirler. Eğer filtreledikleri su kirliyse, İstiridyenin kendisi de kirlenmiş olur.Yakalanıp servis edilme sürecinde de doğru adımların izlenmesine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin az piş ya da çiğ tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

  17. Pek çoğumuzun günlük hayattaki olmazsa olmazlarından kahve, ancak pek çok risk taşıdığını söylemek gerek.Dişlerde sararma, uykusuz geceler ve vücudun su seviyesindeki azalmalar gibi önemsiz sayılabilecek bir takım etkilerin yanı sıra, sıcak kahvenin deriyle teması halinde meydana gelebilecek üçüncü derece yanıklar gibi bir takım ciddi etkiler de söz konusu.Doksanların başında, New Mexico'da yaşlı bir kadın, üzerine döktüğü sıcak kahve yüzünden pek çok yerini yakmış ve McDonald's'ı dava etmişti.Davadan sonra kartonda satılan sıcak kahvelerin üzerinde Dikkat sıcak içecek. uyarısının bulunması zorunlu hale geldi.

    Pek çoğumuzun günlük hayattaki olmazsa olmazlarından kahve, ancak pek çok risk taşıdığını söylemek gerek.Dişlerde sararma, uykusuz geceler ve vücudun su seviyesindeki azalmalar gibi önemsiz sayılabilecek bir takım etkilerin yanı sıra, sıcak kahvenin deriyle teması halinde meydana gelebilecek üçüncü derece yanıklar gibi bir takım ciddi etkiler de söz konusu.Doksanların başında, New Mexico'da yaşlı bir kadın, üzerine döktüğü sıcak kahve yüzünden pek çok yerini yakmış ve McDonald's'ı dava etmişti.Davadan sonra kartonda satılan sıcak kahvelerin üzerinde Dikkat sıcak içecek. uyarısının bulunması zorunlu hale geldi.

  18. Yeşil Sebzeler Kıvırcık lahana, en popüler yeşilliklerden biri, ancak aynı zamanda FDA'nın listesinde ilk sırada yer alıyor.Yalnızca lahana değil; marul, ıspanak, roka gibi çiğ tükettiğimiz diğer yeşillikler de aynı listede en tehlikeli yiyeceklerin başını çekiyor.Gıdalara bağlı salgınlar ve hastalıklar söz konusu olunca, Koli Basili gibi bakteriler nedeniyle fatura en çok yeşilliklere kesiliyor. Bu yüzden, yeşillikleri tüketmeden önce mutlaka iyice yıkamak gerekiyor.

    Yeşil Sebzeler Kıvırcık lahana, en popüler yeşilliklerden biri, ancak aynı zamanda FDA'nın listesinde ilk sırada yer alıyor.Yalnızca lahana değil; marul, ıspanak, roka gibi çiğ tükettiğimiz diğer yeşillikler de aynı listede en tehlikeli yiyeceklerin başını çekiyor.Gıdalara bağlı salgınlar ve hastalıklar söz konusu olunca, Koli Basili gibi bakteriler nedeniyle fatura en çok yeşilliklere kesiliyor. Bu yüzden, yeşillikleri tüketmeden önce mutlaka iyice yıkamak gerekiyor.