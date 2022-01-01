Türkiye'de cepten ilk 'alo'nun üzerinden 28 yıl geçti

207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı

Türkiye'de Cepten İlk 'Alo'nun Üzerinden 28 Yıl Geçti

Türkiye'de cepten ilk 'alo'nun üzerinden 28 yıl geçti

  1. Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

    Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

  2. Dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geride kaldı.

    Dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geride kaldı.

  3. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet eris&#807;im teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide "hız" ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

    Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide "hız" ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

  4. Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımı hızla arttı.

    Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımı hızla arttı.

  5. 2008'de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 74 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyondan 80 milyonun üstüne çıktı.

    2008'de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 74 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyondan 80 milyonun üstüne çıktı.

  6. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 455 bin 219 kilometreye ulaştı.Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 11 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu.

    4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 455 bin 219 kilometreye ulaştı.Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 11 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu.

  7. Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'ye çıktı.4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı.2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken 4,5G'de 54 saniyede indirilebilir hale geldi.

    Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'ye çıktı.4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı.2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken 4,5G'de 54 saniyede indirilebilir hale geldi.

  8. Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor.İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisinin ise gelecek yıl kullanılmaya başlanması amaçlanırken bu teknolojinin çalışan ilk örnekleri çeşitli etkinliklerde sergilendi.

    Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor.İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisinin ise gelecek yıl kullanılmaya başlanması amaçlanırken bu teknolojinin çalışan ilk örnekleri çeşitli etkinliklerde sergilendi.