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İtalya, Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek

Düğün masrafları çiftler için oldukça ağır bir yük oluştururken İtalyan yetkililer, hem çiftleri hem düğün sektörünü sevindirecek bir adım attı. Başkent Roma'nın da içerisinde yer aldığı Lazio belediyesi bölgede evlenen herkese 2 bin euro vereceğini (yaklaşık 31 bin lira) duyurdu. Söz konusu yardımdan yabancıların da yararlanabileceği açıklandı.

  1. İtalya?nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı. ?Sevgiyle Lazio'da? (Lazio in Love) adlı projede, corona virüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

    İtalya?nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı. ?Sevgiyle Lazio'da? (Lazio in Love) adlı projede, corona virüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

  2. Lazio bölgesi, başkent Roma?nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 içeriyor.

    Lazio bölgesi, başkent Roma?nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 içeriyor.

  3. Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euro?sunu geri alacakları açıklandı.

    Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euro?sunu geri alacakları açıklandı.

  4. BAŞVURULAR BAŞLADI Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı kaynak ayırdıklarını ve geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceğini belirtti.

    BAŞVURULAR BAŞLADI Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı kaynak ayırdıklarını ve geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceğini belirtti.

  5. Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, ?Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik? dedi.

    Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, ?Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik? dedi.

  6. PANDEMİDEN BU YANA SADECE BÖLGEDE 9 BİN DÜĞÜN YAPILDI Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.

    PANDEMİDEN BU YANA SADECE BÖLGEDE 9 BİN DÜĞÜN YAPILDI Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.

  7. Lazio bölgesi, onlarca orta çağ tepe kasabası ve Circeo milli parkını çevreleyen kumlu plajları da dahil olmak üzere çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip.

    Lazio bölgesi, onlarca orta çağ tepe kasabası ve Circeo milli parkını çevreleyen kumlu plajları da dahil olmak üzere çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip.

  8. Bölgede düzenlenen en ünlü düğünlerden biri, şu anda boşanmış olamn Tom Cruise ile 2006 yılında Bracciano'daki Orsini-Odescalchi kalesinde evlenen Katie Holmes arasındaki düğündü.

    Bölgede düzenlenen en ünlü düğünlerden biri, şu anda boşanmış olamn Tom Cruise ile 2006 yılında Bracciano'daki Orsini-Odescalchi kalesinde evlenen Katie Holmes arasındaki düğündü.