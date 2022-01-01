İtalya, Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek

Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, ?Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik? dedi.