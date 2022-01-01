En Tehlikeli 20 Şifre Açıklandı

Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı. Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.