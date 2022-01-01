En Tehlikeli 20 Şifre Açıklandı
ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, bilgisayar korsanlarının en kolay kırdıkları ve en çok kullanılan 20 şifre açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşında siber saldırıların artabileceğine dikkat çeken raporda, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekildi.
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Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı. Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.
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Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi.
İşte kullanıcıların en çok kullandığı tehlikeli şifreler:
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123456
123456789
Qwerty
Password
12345
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12345678
111111
1234567
123123
Qwerty123
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1q2w3e
1234567890
DEFAULT
0
Abc123
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654321
123321
Qwertyuiop
Iloveyou
666666