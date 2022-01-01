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En Tehlikeli 20 Şifre Açıklandı

ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, bilgisayar korsanlarının en kolay kırdıkları ve en çok kullanılan 20 şifre açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşında siber saldırıların artabileceğine dikkat çeken raporda, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekildi.

  1. Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı. Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.

    Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı. Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.

  2. Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi. <br> İşte kullanıcıların en çok kullandığı tehlikeli şifreler:

    Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi.
    İşte kullanıcıların en çok kullandığı tehlikeli şifreler:

  3. 123456 <br> 123456789 <br> Qwerty <br> Password <br> 12345

    123456
    123456789
    Qwerty
    Password
    12345

  4. 12345678 <br> 111111 <br> 1234567 <br> 123123 <br> Qwerty123

    12345678
    111111
    1234567
    123123
    Qwerty123

  5. 1q2w3e <br> 1234567890 <br> DEFAULT <br> 0 <br> Abc123

    1q2w3e
    1234567890
    DEFAULT
    0
    Abc123

  6. 654321 <br> 123321 <br> Qwertyuiop <br> Iloveyou <br> 666666

    654321
    123321
    Qwertyuiop
    Iloveyou
    666666