Anadol'un Yollardaki Hikayesi 55 Yıldır Devam Ediyor

Bir dönem Anadol araçlarla nakliyecilik yaptığını ve şu anki işine de ilk sahibinden aldığı 68 model bir Anadol ile başladığını dile getiren Çaylar, şöyle konuştu: "Şu anda 41 yaşındayım. Ne kadar yeni model araçlar çıksa da bunlara sahip olsak da bu tutkumuzdan vazgeçemedik. Çünkü her zaman yanımızda bir Anadol vardı. Hiçbir zaman eksik olmadı o bizde. Şu anki arabayı bir köyün içerisinden, bir samanlıktan çıkardık, diyebilirim. Ama düzgün korunmuştu. 74 A1 model ve 3'üncü sahibiyiz bu arabanın. Tam geçmişine de baktık. Plakası bile orijinal, fabrika çıkışı. Bu aracı şasesinden ve motorundan tutun da kasasına, ateşleme sistemine ve boyasını kadar A'dan Z'ye yeniledik."