Yumurta, Süt Ve Peynir Alırken Bunlara Dikkat Edin!
Süt, yumurta ve peynir alırken dikkat etmeniz gereken bir kaç ayrıntı;
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Süt alırken nelere dikkat etmeli? Süt alırken dikkat edeceğiniz nokta, içine su katılıp katılmadığıdır.
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Bir yorgan iğnesini iyice temizleyip sütün içine sokun.
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Sonra, iğneyi yatay durumda tutup ucuna bakın.
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Eğer iğnenin ucunda süt damlası kalmışsa, içine su katılmamış demektir, iğnenin ucunda süt yoksa içine su katılmıştır.
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Yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarız? Taze yumurta ne kadar yararlıysa, bayatı da o kadar zararlıdır.
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Bir yumurtanın taze olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz:
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1- Yumurtanın içinde "hava odası" denen bir hoşluk vardır.
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Yumurtayı güneşe doğru tutun ve bu boşluğa bakın.
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Boşluk büyükse yumurta bayat, küçükse tazedir.
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Aynı şeyi bir mum yardımıyla da yapabilirsiniz.
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2- Yumurtayı içi tuzlu su dolu bir kaba atın.
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Eğer dibe çökerse çok tazedir.
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Bu yumurtayı rafadan yiyebilirsiniz.
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Yumurta suyun ortalarında ise fazla bayat değil demektir ve bu yumurtayı ancak yağda pişirerek yiyebilirsiniz.
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Yumurta suyun yüzünde dalgalanıyorsa yapacağınız ilk iş onu çöpe atmaktır.
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3- Yumurtanın çok tazesi de makbul değildir.
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Evinizde tavuk besliyorsanız, yumurtayı tavuktan çıkar çıkmaz tüketmeyin. İki üç gün bekletin.
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Peynir alırken aşağıdaki noktaları unutmayın: 1- Gözeneksiz veya küçük gözenekli peynirleri alın.
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Büyük gözenekler üretimin hijyen açısından kontrolsüz olduğunu ve koliform gibi bakterileri içerebileceğini gösterir.
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Ayrıca bu mikroorganizmalar peynirde çatlamalar da yaparlar.
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2- Peynirin dış yüzü yumuşak, yapışkan veya süngerimsi bir görüntüde, beyaz ve parlak olmalıdır.
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3- Peynir bıçakla kolay kesilebilir olmasına dikkat edin.
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Elastiki olmalı, kırılgan olmamalıdır.
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4- Alacağımız peynirin mutlaka tadına bakın. Taze süt tadı olanı almayın.
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Peynir hafif ekşimsi, kendine has aromalı olmalı ve ağızda rahatsız edici bir tat bırakmamalıdır.
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5- Yumuşak peyniri alırken dikkatli olun.
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Su yoğunluğu fazla olduğu için küf ve maya üremesine uygun bir ortam bulunur.
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İyice görerek analiz edin ve öyle alın.