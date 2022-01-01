Baraj Suları Altında Kalacak Mahallenin Sakinleri Taşınmaya Hazırlanıyor

Aslan, projede tüm süreçleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile hassas bir şekilde yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Tıpkı Şırnak Güçlükonak'ta, Bursa Yalıntaş'ta, Mersin Alaköprü Barajı nedeniyle yaptığımız iskan projelerinde olduğu gibi Dedemli'de de vatandaşlarımızı mağdur etmedik, onların gönül rızasını aldık. Bu kapsamda Dedemli'de 428 konut, 18 iş yeri yapıyoruz. Konutlarımızın üst katını yaşam alanı, alt katını ise vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik olarak kullanacakları işletme binası olarak planladık. Köylümüz bahçesinde, tarlasında kullanacağı tarım aletlerini, kazmasını, küreğini buraya koyacak. Yetiştirdiği ürünleri yine bir ambar gibi burada saklayacak."