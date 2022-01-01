"SEZONDAN UMUDUMUZ YOK" Balık esnaflarından Serdar Korkmaz, hamsinin hiç gelmediğini, istavritin de azalışa geçtiğini ifade ederek ?Taze hamsi hiç yok. Bundan sonra sezon böyle gider, istavritlerle sezonu kapatacağız. Daha önce 15-20 TL?ye sattığımız mezgitin şu anda kilosu 35 TL. Bundan sonrası için sezondan pek umudumuz yok? diye konuştu.