Hamsiden Sonra İstavrit De Tezgahlardan Çekiliyor
Karadeniz?de bugünlerde avlanan balık çeşitlerinde önemli ölçüde azalma görülürken, tezgâhları bol bol süsleyen istavrit de tezgahlardan kalkmaya başladı. Yaklaşık iki hafta önce kilosu 15 TL?den satılan istavritin kilosu avda yaşanan azalmayla 30-35 TL?ye yükseldi.
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Hamsinin fazla bulunmamasından dolayı vatandaşlar istavrite yönelmeye başladı ancak son günlerde istavrit avında da ciddi bir düşüş görülüyor.
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Fiyatının yükselmesiyle istavrite olan ilginin de azaldığını belirten balıkçılar, artık sezon sonu yaklaştığını ve bundan sonrası için fazla umutlarının olmadığını söyledi.
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İstavritin bugünlerde azaldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, ?15-20 gün sonra artık kıyı balıkçıların getirdiği balıklara bakacağız ancak onlar da pahalı olur. İki hafta öncesinde istavritin kilosu 15-20 TL idi şu anda 30-35 TL civarında. Ramazanda kıyı balıkçıların getirdiği balıkları satacağız gibi görünüyor? dedi.
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"SEZONDAN UMUDUMUZ YOK" Balık esnaflarından Serdar Korkmaz, hamsinin hiç gelmediğini, istavritin de azalışa geçtiğini ifade ederek ?Taze hamsi hiç yok. Bundan sonra sezon böyle gider, istavritlerle sezonu kapatacağız. Daha önce 15-20 TL?ye sattığımız mezgitin şu anda kilosu 35 TL. Bundan sonrası için sezondan pek umudumuz yok? diye konuştu.
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"AZ OLDUĞU İÇİN FİYAT YÜKSEK" Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da ?Hamsi kaybolunca istavrit azalmaya başladı. Balık fiyatları, mezgit 50 TL, iri istavrit 35 TL, barbun 60 TL, alabalık 50 TL, çupra 80 TL, levrek 90 TL, iri sargan 100 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatı da yüksek oluyor? şeklinde konuştu.