Soğuk Ve Kar Geliyor!

Orta ve Doğu Karadeniz:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.