Soğuk Ve Kar Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...
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Mart ayı ile birlikte kar yeniden yüzünü gösterdi. Bugün İstanbul da dahil olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık daha da azalacak. Antalya, Trabzon, Konya'da da kuvvetli sağanak var. Rusya-Ukrayna coğrafyasında etkili olan soğuk hava dalgasının da yurdumuza inmesinin beklendiği bildiriliyor.
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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Çarşamba gece sıcaklıklar daha da düşecek ve İç kesimlerde kar yağışı genişleyecek ve artacak. Kıyılarda yağmur var.
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-Bugün de İstanbul'da yükseklere karla karışık yağmur yağar. Bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde kar az da olsa örtü bıraktı.
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Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde de şu bilgiler yer aldı:
-İstanbul'da salı-çarşamba karla karışık yağmur ve kar ihtimali yüksek. Ankara'da çarşamba kar var. Rusya-Ukrayna coğrafyasına kuvvetli soğuk hava ihtimali var bu soğukların bir kısmı yurdumuza inebilir.
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Kuvvetli yağışa dikkat!
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre kuvvetli yağış şu illerde görülecek:
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman, Siirt, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay
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Marmara:Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin ve doğusunun yağmurlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
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Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan olan yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
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İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzey ve batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece va sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey va batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.