Çocuklarını Andı Ahmet Tatlıses'i Yok Saydı
İbrahim Tatlıses Instagram'da çocuklarına ilişkin yaptığı son paylaşımla gündemde. İbrahim Tatlıses tüm evlatlarını tek tek isim isim andı bir tek büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı. Tatlıses büyük kızı Gülşen'i ise ilk kez paylaştı peki Gülşen Tatlıses kimdir kaç yaşında?
-
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i (Tatlı) resmen yok saydı! Büyük kızı Gülşen Tatlıses ile fotoğrafını ilk kez paylaşan Tatlıses, Ahmet Tatlı hariç çocuklarının hepsinden bahsederek ?Bunların duası bana yeter artar? dedi. Tatlıses'in bu paylaşımı sosyal medyada 'evlat ayrımı' yaptığı gerekçesiyle tepki ve eleştiri aldı.
-
İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde 'Hastayım, bana bakan kimsem yok' açıklamasının ardından ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten tepki gelmişti.
-
Tatlıses?in İbo Show adlı programında ?Hastayım, kimse yanımda yok? diyerek sitemde bulunduğu açıklamalarına, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses?ten "Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti" şeklindeki açıklamasının ardından İbrahim Tatlıses'ten karşı atak gecikmedi.
-
Tüm çocuklarını saydı bir tek büyük oğlu Ahmet'i atladı:
Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.
-
İşte o paylaşım: Instagram hesabından yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen'le bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam süperim kızım ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin" ifadelerini kullandı.
-
Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i beyin ameliyatından sonra da ziyaret etmemişti:
Paylaşımında bütün çocuklarından bahseden Tatlıses'in sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'ten bahsetmedi. İmparator, geçtiğimiz haftalarda Tatlı'yı beyin ameliyatından sonra da ziyaret etmemişti.
-
"Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" :
İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine ilk eşi Adalet Sara ve oğlundan yanıt gelmişti.
-
Eski eşi ve Ahmet Tatlı'nın annesi Adalet Sara'dan manidar paylaşım: Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, ?Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin? ifadelerini kullandı.
-
Oğul Tatlıses'ten de tepki gecikmedi: Tatlıses?e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses?ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses ?Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir? mesajını paylaştı.
-
Tatlıses'in ilk evliliğini yaptığı Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses geçtiğimiz aylarda beyin ameliyatı geçirmişti. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu şarkıcı İdo'nun ağabeyini ameliyat geçirdiği hastanede ziyaret etmişti.
-
Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi Ido Tatlıses oldu.Bir dönem babasının korumalığını da yapan Ahmet Tatlıses 2000-2002 yılları arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı.
-
2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses'in Mert adında bir oğlu bulunuyor.
-
Ahmet Tatlı kimdir, kaç yaşında:
İbrahim Tatlıses'in henüz meşhur olmadığı dönemde Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlıses'den olan üç çocuğundan biri Ahmet Tatlı'dır.
-
Yanı sıra Gülşen ve Gülden adında da kızları vardır. Ayrıca şarkıları ile adından söz ettiren İdo'nun da ağabeyidir. Eski eş Adalet Tatlıses ve çocukları Urfa'da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak Ahmet Tatlı, kendi iş yerini açarak yaşamını farklı şekilde sürdürüyor.Ahmet Tatlı, 2000 - 2002 yılları arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı. Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor.Tatlıses'ın büyük oğlu bir dönem babasının korumalığını da üstlenmiştir.
-
İşte Tatlıses'in diğer çocukları ile pozları...
-
Türkiye'de "İmparator" lakabıyla bilinen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kaç kızı olduğu ve kızlarının kim olduğu çok merak ediliyor.
-
Bu zamana kadar birden çok evlilik gerçekleştiren Tatlıses'in toplamda 5 kızı bulunuyor. İşte kızları hakkında merak edilenler...
-
İbrahim Tatlıses'in toplamda 5 kızı bulunuyor. Farklı evliliklerden olma kızlarının isimleri ise Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak ve Elif Ada Tatlı.
-
Melek Zübeyde Tatlı Akkaş kimdir:
Daha sonra da Tatlıses ikinci evliliğini Perihan Savaş ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten de 1983 yılında İstanbul'da Melek Zübeyde Tatlı dünyaya geldi. 2008 yılında Melek Zübeyde Tatlı, Köşebaşı Restoranları'nın sahibi Ali Akkaş'ın oğlu Volkan Akkaş ile dünya evine girdi. Liseyi ve üniversiteyi bitirerek daha sakin bir hayata yöneldi. Çiftin nikahını Mustafa Sarıgül kıydı. Akkaş çiftinin Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal isminde üç çocuğu bulunuyor.
-
Dilan Çıtak kimdir:
2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğan Dilan Çıtak, 2003 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu okudu. Babası gibi müzikle iç içe oldu. 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. 2001 senesinde Amerika'ya eğitim almak için gitti. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümüne girdi. Kendi projesi SOUL SENSATION Band'in solistliğini üstlendi. Çıtak'ın annesi 90'lı senelerde Tatlıses ile kısa süreli bir aşk yaşayan Işıl Çıtak'tır.
-
Elif Ada Tatlıses kimdir: İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız çifti 27 Eylül 2011 tarihinde Tatlıses hastanede tedavi olurken evlendi. Çiftin nikahını da dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Şahitleri de Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim oldu. Bu evlilikten de 9 Nisan 2013 tarihinde Elif Ada Tatlı dünyaya geldi.