Çocuklarını Andı Ahmet Tatlıses'i Yok Saydı

İşte o paylaşım: Instagram hesabından yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen'le bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam süperim kızım ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin" ifadelerini kullandı.