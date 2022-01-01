Yeni T-Roc Türkiye Yollarına Çıkıyor
Tüm dünyada 1 milyonu aşan satış adetlerine ulaşan Volkswagen T-Roc, yenilenen iç ve dış tasarımıyla satışa çıktı.
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Pazara sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana, tüm dünyada 1 milyonu aşan satış adedine ulaşan T-Roc, yenilenen iç ve dış tasarımıyla satışa sunuldu.
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Türkiye'de, 2019 yılından bu yana yaklaşık 18 bin 700 adet satış rakamına ulaşan T-Roc'un yeni hali 3 farklı donanım paketiyle 644 bin 400 TL?den başlayan fiyatlarla listede yerini aldı.
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Yeni T-Roc?ta LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve koyu kırmızı LED stop lambaları standart olarak sunuluyor. Style ve R-Line donanım seviyelerinde ise Volkswagen'in üst segment modellerinden aşina olduğumuz IQ.LIGHT, LED Plus farları görüyoruz.
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Opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT LED Matrix farların her bir far modülünde 24 LED hüzmesi bulunuyor. Bu sistem, farklı sürüş ve hava koşullarına uyarlanarak, yolu optimum şekilde aydınlatıyor. IQ.LIGHT LED Matrix farlar ile birlikte uzun hüzme içerisinde akıllı şekilde geçiş yapan ve böylece karşıdan gelen diğer sürücülerin rahatsız olmasını engelleyen Dinamik Uzun Far Asistanı fonksiyonu da isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Yeni T-Roc?ta, ayrıca ön radyatör ızgarasında ışık şeridi, yeni tasarım kayar sinyalli ve animasyon özelliğine sahip arka LED Stop lambaları opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
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YÜKSEK KALİTELİ İÇ MEKAN Merkezi bilgi-eğlence ekranı gösterge paneliyle aynı yükseklikte konumlandırılmış. Standart olarak sunulan çok fonksiyonlu yeni deri direksiyon simidine ek standart olarak bulunan bilgi ve eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve ?touch sliderlar? ile kumanda ediliyor.
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8 inç boyutundaki bilgi ve eğlence ekranı standart olarak sunulurken, Style ve R-Line donanımlarında 10,25 inçe kadar çıkarılabiliyor.
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Yenilenen T-Roc 445 litrelik bagaj hacmi sunuyor.
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