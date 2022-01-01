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Arabeskin 'Babası' Ferdi Tayfur'un Son Hali

2011 yılında geçirdiği yüz felci rahatsızlığının ardından inzivaya çekilen, Arabesk müziğinin efsanesi Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı usta ismin fotoğrafını paylaştı. İşte 76 yaşındaki Ferdi Tayfur'un son hali...

  1. Arabesk müziğin efsane isimlerinden 'Ferdi Baba' lakaplı oyuncu ve şarkıcı Ferdi Tayfur hayranlarını sevindirecek haber... 2011 yılında geçirdiği yüz felci rahatsızlığının ardından kendi kabuğuna çekilen Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evinde sürdürdüğü sessiz hayatından son kareyi menajeri paylaştı ve hayranlarının merakını giderdi. İşte Ferdi Tayfur'un son hali ve sağlık durumu...

    Arabesk müziğin efsane isimlerinden 'Ferdi Baba' lakaplı oyuncu ve şarkıcı Ferdi Tayfur hayranlarını sevindirecek haber... 2011 yılında geçirdiği yüz felci rahatsızlığının ardından kendi kabuğuna çekilen Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evinde sürdürdüğü sessiz hayatından son kareyi menajeri paylaştı ve hayranlarının merakını giderdi. İşte Ferdi Tayfur'un son hali ve sağlık durumu...

  2. Yüz felci geçirmesinin ardından inzivaya çekilmişti: <br>2011 yılında yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren Ege'de yaşayan Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi.

    Yüz felci geçirmesinin ardından inzivaya çekilmişti:
    2011 yılında yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren Ege'de yaşayan Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi.

  3. 2011 yılında yüz felci geçiren ve şarkı söylemesi yasaklanan Ferdi Tayfur, kendini inzivaya almıştı.

    2011 yılında yüz felci geçiren ve şarkı söylemesi yasaklanan Ferdi Tayfur, kendini inzivaya almıştı.

  4. En az 1 sene şarkı söyleme yasağı:<br> Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu.

    En az 1 sene şarkı söyleme yasağı:
    Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu.

  5. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

    Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

  6. Marmaris'te ortaya çıktı: Bir süredir Marmaris'te herkesten uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı.

    Marmaris'te ortaya çıktı: Bir süredir Marmaris'te herkesten uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı.

  7. Menajeri paylaştı: <br>76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı.

    Menajeri paylaştı:
    76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı.

  8. Saçı sakalı beyazlamış, yüzü yorgun: <br>Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı.

    Saçı sakalı beyazlamış, yüzü yorgun:
    Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı.

  9. İşte menajer Şirin Gözalıcı'nın paylaştığı o fotoğraf ile Ferdi Tayfur'un son hali...

    İşte menajer Şirin Gözalıcı'nın paylaştığı o fotoğraf ile Ferdi Tayfur'un son hali...