Ukrayna'nın 'First Lady'si Olena Zelenski

Ukrayna'da eşi ve çocuklarıyla kalacağını belirten first lady, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla halkına seslendi.

Olena Zelenski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

?Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna?yı seviyorum.?