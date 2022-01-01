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Ukrayna'nın 'First Lady'si Olena Zelenski

Rusya?nın Ukrayna saldırısına başlamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Zelenski'ye çevrildi. Olası bir suikasta yönelik tahliye taleplerini reddeden Zelenski'ye eşi Olena da katıldı. Çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalmaya devam edeceklerini söyleyen first lady, "Eşimin yanındayım ve sizlerleyim" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

  1. Ukrayna - Rusya savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Rusya tarafından kaçırılması ya da yakalanmasını önlemek için gelen tahliye tekliflerini geri çevirmesinin ardından eşi Olena da ülkesinden ayrılmayacağını duyurdu.

    Ukrayna - Rusya savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Rusya tarafından kaçırılması ya da yakalanmasını önlemek için gelen tahliye tekliflerini geri çevirmesinin ardından eşi Olena da ülkesinden ayrılmayacağını duyurdu.

  2. Ukrayna'da eşi ve çocuklarıyla kalacağını belirten first lady, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla halkına seslendi. <br> Olena Zelenski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: <br> ?Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna?yı seviyorum.?

    Ukrayna'da eşi ve çocuklarıyla kalacağını belirten first lady, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla halkına seslendi.
    Olena Zelenski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
    ?Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna?yı seviyorum.?

  3. 6 Şubat 1978'de o dönem Sovyetler Birliği?nin bir parçası olan Kryvyi Rih?de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya gelen Olena eşi Vladimir Zelenski'nin de en büyük destekçisi. Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 'first lady'si oldu.

    6 Şubat 1978'de o dönem Sovyetler Birliği?nin bir parçası olan Kryvyi Rih?de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya gelen Olena eşi Vladimir Zelenski'nin de en büyük destekçisi. Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 'first lady'si oldu.

  4. O günden sonra konumunu kadın ve çocuk hakları üzerinde kullanmayı tercih ederek çocukların gıdaya erişimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı. Ukrayna?nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi?ni destekledi. Ukrayna'nın 'first lady'si Olena Zelenski - 5

    O günden sonra konumunu kadın ve çocuk hakları üzerinde kullanmayı tercih ederek çocukların gıdaya erişimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı. Ukrayna?nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi?ni destekledi. Ukrayna'nın 'first lady'si Olena Zelenski - 5

  5. Vladimir Zelenski'nin Kryvyi Rih Ulusal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada o da mimarlık eğitimi alıyordu. Ancak kariyerine yazar olarak devam etti. Eşinin komedyenlik kariyeri başlayınca Zelenski'nin komedi grubuna yazar olarak katıldı.

    Vladimir Zelenski'nin Kryvyi Rih Ulusal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada o da mimarlık eğitimi alıyordu. Ancak kariyerine yazar olarak devam etti. Eşinin komedyenlik kariyeri başlayınca Zelenski'nin komedi grubuna yazar olarak katıldı.

  6. Vladimir ile Olena Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.

    Vladimir ile Olena Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.

  7. Zarafeti ve moda anlayışıyla takdir toplayan First Lady'nin Vogue Ukrayna kapağına verdiği pozlar uzun süre konuşuldu.

    Zarafeti ve moda anlayışıyla takdir toplayan First Lady'nin Vogue Ukrayna kapağına verdiği pozlar uzun süre konuşuldu.

  8. Öte yandan Olena Zelenski Aralık 2019'da Focus Dergisi tarafından hazırlanan Dünya'nın En Etkili 100 Ukraynalı Listesi'nde 30. sırada yer aldı.

    Öte yandan Olena Zelenski Aralık 2019'da Focus Dergisi tarafından hazırlanan Dünya'nın En Etkili 100 Ukraynalı Listesi'nde 30. sırada yer aldı.