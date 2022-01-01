Böyle Evlilik Teklifini Daha Önce Görmediniz!
Justin Lebon kız arkadaşına özel ve sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak istedi ve ortaya bakın nasıl bir sürpriz çıktı...
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Justin, kız arkadaşı Michal ile aynı sokakta büyümüş olmalarına rağmen Match.com adresinde tanışana dek birbirleriyle daha önce tanışmamışlardı...
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Lebon bu harika birlikteliklerinin hatırına kafasında planladığı o etkileyici sürprizi yapabilmek için bir marangoz ile birlikte çalışarak el yapımı harika bir Monopoly yaptı...
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Ve işte Lebon'un alışılmışın dışındaki evlilik teklifi...
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