Yer Fıstığının Faydaları Nelerdir
Çerez tabaklarının vazgeçilmezi yer fıstığının faydaları neler?
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İçinde bulunan B1 vitamini kan şekerinin yakılması, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.
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Öğrenme gibi beyin fonksiyonları için gerekli olan bir vitamindir.
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Yaşlanmaya karşı vücudu koruduğu gibi alkol ve sigaranın zararlı etkilerini de azaltır.
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İçerdiği B3 vitamini kolesterolü düşürür, dolaşımı arttırır.
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Zihni açar.
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Kanın pıhtılaşması, kas gücü ve sinir iletimi için gerekli olan kalsiyum minerali içerir. Posalı bir besindir. Posalı besinler kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısalttığı ve bağırsak duvarı ile temasını azalttığı için kanserden korunmada faydalı olurlar.