İnsana En Çok Zarar Veren Gıdalar
İnsan vücuduna en çok zarar veren besinler hangiler? İşte cevabı
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Şeker her şeyin tadını güzelleştiriyor. Fakat vücut için en çok zararlı olanı diyebiliriz. Kanserin artmasının en büyük sebebi.
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Dengeli kullandığında zararı yok fakat aşırısı zarar.
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Fazla şeker sizi uyuşturur ve beyin fonksiyonlarınızı yavaşlatır.
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Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini gösteriyor.
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6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.
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Fastfood, Cips hazır yiyecekler en büyük düşmanımız.
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Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor.
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Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine dikkat etmeli.
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Şekerden sonra bırakmamız gereken tuz
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1.200 kişi üzerinde üç yıl kadar süren araştırma yüksek sodyum alımının algıya zarar verdiğini gösteriyor.