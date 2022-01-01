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Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı

İnsana En Çok Zarar Veren Gıdalar

İnsan vücuduna en çok zarar veren besinler hangiler? İşte cevabı

  1. Şeker her şeyin tadını güzelleştiriyor. Fakat vücut için en çok zararlı olanı diyebiliriz. Kanserin artmasının en büyük sebebi.

    Şeker her şeyin tadını güzelleştiriyor. Fakat vücut için en çok zararlı olanı diyebiliriz. Kanserin artmasının en büyük sebebi.

  2. Dengeli kullandığında zararı yok fakat aşırısı zarar.

    Dengeli kullandığında zararı yok fakat aşırısı zarar.

  3. Fazla şeker sizi uyuşturur ve beyin fonksiyonlarınızı yavaşlatır.

    Fazla şeker sizi uyuşturur ve beyin fonksiyonlarınızı yavaşlatır.

  4. Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini gösteriyor.

    Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini gösteriyor.

  5. 6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.

    6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.

  6. Fastfood, Cips hazır yiyecekler en büyük düşmanımız.

    Fastfood, Cips hazır yiyecekler en büyük düşmanımız.

  7. Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor.

    Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor.

  8. Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine dikkat etmeli.

    Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine dikkat etmeli.

  9. Şekerden sonra bırakmamız gereken tuz

    Şekerden sonra bırakmamız gereken tuz

  10. 1.200 kişi üzerinde üç yıl kadar süren araştırma yüksek sodyum alımının algıya zarar verdiğini gösteriyor.

    1.200 kişi üzerinde üç yıl kadar süren araştırma yüksek sodyum alımının algıya zarar verdiğini gösteriyor.