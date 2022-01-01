İşte Gayrimenkul Zengini Ünlüler Ve Emlak Gelirleri...
Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi ve Hülya Avşar gibi ünlüler kazançlarını gayrimenkul üzerine yapıyor, Sibel Can'ın İstanbul'da 50'ye yakın dairesi, Emrah'ın ise 100'e yakın tapusu var. İşte gayrimenkul zengini ünlüler ve emlak gelirleri...
-
Sanat dünyasının ünlü isimleri emlak varlıklarıyla piyasalara renk katıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurtdışında edindikleri gayrimenkulleriyle de 'Türkiye'nin en zenginleri' listesine adını yazdırdı.
-
Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi.
-
İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.
-
Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı.
-
Şaşmaz'ın ayrıca Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomanti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsa yatırımı bulunuyor.
-
55 yaşındaki güzel oyuncu Hülya Avşar yatırımlarını arsa ve gayrimenkul üzerine yaptı.
-
Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.
-
Sibel Can'ın Nakkaştepe, Bodrum, Levent ve Beykoz başta olmak üzere çok sayıda yerde villası var.
-
İstanbul'un çeşitli semtlerinde de 50'ye yakın dairesi bulunuyor.
-
Can, Miami'de de milyonlarla dolarlık bir villa sahibi.
-
Emrah'ın 100'e yakın gayrimenkulü olduğu tahmin ediliyor.
-
Sanatçının sahibi olduğu gayrimenkullerden her ay 250 bin dolar gelir elde ettiği söyleniyor.
-
Seda Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.
-
Londra ve Miami'de de evleri olan Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunurken aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.
-
Eski binaları restorasyon yaparak yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.
-
Aşkın Nur Yengi, Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine sahip.
-
Yengi son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldı.