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Rus Askerlerinin Çantasında Ne Var?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.

  1. Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

  2. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

    Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

  3. Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

    Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

  4. Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

    Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

  5. Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

    Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

  6. Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.

    Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.

  7. Operasyona dair evrak ve yönergeler.

    Operasyona dair evrak ve yönergeler.

  8. Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

    Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.