Rus Askerlerinin Çantasında Ne Var?
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.
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Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.
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Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
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Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
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Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
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Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.
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Operasyona dair evrak ve yönergeler.
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Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.
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