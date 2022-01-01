"SOĞUK HAVADA KORUNAKLI OLUYOR" Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen bir kişi de "Soğuk olduğu için korunaklı oluyor. Sıcak havalarda takmak zor oluyor ama insanların kendilerine bağlı bir karar, tedbir amaçlı takılabilir" ifadelerini kullandı.