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2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

  1. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde 102.232 adet satış gerçekleşmişti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde 102.232 adet satış gerçekleşmişti.

  2. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 22.125 satış gerçekleşmişti.

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 22.125 satış gerçekleşmişti.

  3. İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

    İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

  4. JAGUAR 2 adet satıldı <br> En çok satan modeli XF: 1 adet

    JAGUAR 2 adet satıldı
    En çok satan modeli XF: 1 adet

  5. LAMBORGHINI 2 adet satıldı <br> En çok satan modeli Huracan: 1 adet

    LAMBORGHINI 2 adet satıldı
    En çok satan modeli Huracan: 1 adet

  6. 3 adet BENTLEY satıldı. <br> En çok satan modeli GT V8: 2 adet

    3 adet BENTLEY satıldı.
    En çok satan modeli GT V8: 2 adet

  7. FERRARI 3 adet satıldı <br> En çok satan modeli 812 GTS: 1 adet

    FERRARI 3 adet satıldı
    En çok satan modeli 812 GTS: 1 adet

  8. ASTON MARTIN - 5 adet <br> En çok satan modeli V8 Vantage: 3 adet

    ASTON MARTIN - 5 adet
    En çok satan modeli V8 Vantage: 3 adet

  9. 11 adet DFSK satıldı. <br> En çok satan modeli Seres 3: 11 adet

    11 adet DFSK satıldı.
    En çok satan modeli Seres 3: 11 adet

  10. MASERATI 13 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 12 adet

    MASERATI 13 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 12 adet

  11. MAZDA - 15 adet satıldı <br> En çok satan modeli Mazda MX-5: 10 adet

    MAZDA - 15 adet satıldı
    En çok satan modeli Mazda MX-5: 10 adet

  12. LEXUS - 22 adet satıldı En çok satan modeli RX: 20 adet

    LEXUS - 22 adet satıldı En çok satan modeli RX: 20 adet

  13. KARSAN - 43 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 43 adet

    KARSAN - 43 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 43 adet

  14. SUBARU - 63 adet satıldı <br> En çok satan modeli XV: 49 adet

    SUBARU - 63 adet satıldı
    En çok satan modeli XV: 49 adet

  15. MG 64 adet satıldı<br> En çok satan modeli ZS: 63 adet

    MG 64 adet satıldı
    En çok satan modeli ZS: 63 adet

  16. CUPRA - 73 adet satıldı <br> En çok satan modeli Formentor: 72 adet

    CUPRA - 73 adet satıldı
    En çok satan modeli Formentor: 72 adet

  17. PORSCHE - 78 adet satıldı <br> En çok satan modeli Taycan: 58 adet

    PORSCHE - 78 adet satıldı
    En çok satan modeli Taycan: 58 adet

  18. SUZUKI - 88 adet satıldı <br> En çok satan modeli Vitara: 57 adet

    SUZUKI - 88 adet satıldı
    En çok satan modeli Vitara: 57 adet

  19. ISUZU - 89 adet satıldı <br> En çok satan modeli D-MAX: 54 adet

    ISUZU - 89 adet satıldı
    En çok satan modeli D-MAX: 54 adet

  20. DS - 95 adet satıldı <br> En çok satan modeli DS 7 Crossback: 62 adet

    DS - 95 adet satıldı
    En çok satan modeli DS 7 Crossback: 62 adet

  21. MINI - 113 adet satıldı <br> En çok satan modeli Countryman: 92 adet

    MINI - 113 adet satıldı
    En çok satan modeli Countryman: 92 adet

  22. LAND ROVER - 139 adet satıldı <br> En çok satan modeli Range Rover Sport: 73 adet

    LAND ROVER - 139 adet satıldı
    En çok satan modeli Range Rover Sport: 73 adet

  23. SSANGYONG - 156 adet satıldı <br> En çok satan modeli Korando: 147 adet

    SSANGYONG - 156 adet satıldı
    En çok satan modeli Korando: 147 adet

  24. MITSUBISHI - 218 adet satıldı <br> En çok satan otomobil modeli Space Star: 36 adet <br> En çok satan ticari modeli L-200: 182 adet

    MITSUBISHI - 218 adet satıldı
    En çok satan otomobil modeli Space Star: 36 adet
    En çok satan ticari modeli L-200: 182 adet

  25. JEEP - 320 adet satıldı<br> En çok satan modeli Compass: 196 adet

    JEEP - 320 adet satıldı
    En çok satan modeli Compass: 196 adet

  26. IVECO - 340 adet satıldı <br> En çok satan modeli Daily Kamyonet: 340 adet

    IVECO - 340 adet satıldı
    En çok satan modeli Daily Kamyonet: 340 adet

  27. VOLVO - 725 adet satıldı <br> En çok satan modeli XC40: 315 adet

    VOLVO - 725 adet satıldı
    En çok satan modeli XC40: 315 adet

  28. NISSAN - 754 adet satıldı <br> En çok satan modeli Qashqai: 286 adet En çok satan ticari modeli Navara: 116 adet

    NISSAN - 754 adet satıldı
    En çok satan modeli Qashqai: 286 adet En çok satan ticari modeli Navara: 116 adet

  29. SEAT - 755 adet satıldı <br> En çok satan modeli Ibiza: 304 adet

    SEAT - 755 adet satıldı
    En çok satan modeli Ibiza: 304 adet

  30. MERCEDES-BENZ - 1517 adet satıldı <br> En çok satan modeli C Serisi: 361 adet

    MERCEDES-BENZ - 1517 adet satıldı
    En çok satan modeli C Serisi: 361 adet

  31. KIA - 1623 adet satıldı <br> En çok satan modeli Stonic: 886 adet

    KIA - 1623 adet satıldı
    En çok satan modeli Stonic: 886 adet

  32. BMW - 1863 adet satıldı <br> En çok satan modeli 3 Serisi: 584 adet

    BMW - 1863 adet satıldı
    En çok satan modeli 3 Serisi: 584 adet

  33. AUDI - 1870 adet satıldı <br> En çok satan modeli Q3 sedan: 648 adet

    AUDI - 1870 adet satıldı
    En çok satan modeli Q3 sedan: 648 adet

  34. SKODA - 2606 adet satıldı <br> En çok satan modeli Octavia: 903 adet

    SKODA - 2606 adet satıldı
    En çok satan modeli Octavia: 903 adet

  35. HONDA - 3119 adet satıldı <br> En çok satan modeli Civic Sedan: 1394 adet

    HONDA - 3119 adet satıldı
    En çok satan modeli Civic Sedan: 1394 adet

  36. CITROEN - 3732 adet satıldı <br> En çok satan modeli C3: 649 adet

    CITROEN - 3732 adet satıldı
    En çok satan modeli C3: 649 adet

  37. VOLKSWAGEN 4316 adet satıldı. <br> En çok satan modeli Polo: 1326 adet

    VOLKSWAGEN 4316 adet satıldı.
    En çok satan modeli Polo: 1326 adet

  38. OPEL - 4637 adet satıldı <br> En çok satan modeli Corsa: 1288 adet

    OPEL - 4637 adet satıldı
    En çok satan modeli Corsa: 1288 adet

  39. PEUGEOT - 4985 adet satıldı <br> En çok satan modeli 2008: 1127 adet

    PEUGEOT - 4985 adet satıldı
    En çok satan modeli 2008: 1127 adet

  40. DACIA - 5645 adet <br> En çok satan modeli Duster: 3895 adet

    DACIA - 5645 adet
    En çok satan modeli Duster: 3895 adet

  41. TOYOTA - 6024 adet satıldı <br> En çok satan modeli Corolla: 4658 adet

    TOYOTA - 6024 adet satıldı
    En çok satan modeli Corolla: 4658 adet

  42. HYUNDAI - 8013 adet satıldı <br> En çok satan modeli i20: 2754 adet

    HYUNDAI - 8013 adet satıldı
    En çok satan modeli i20: 2754 adet

  43. FORD - 9117 adet satıldı <br> En çok satan modeli EcoSport: 677 adet

    FORD - 9117 adet satıldı
    En çok satan modeli EcoSport: 677 adet

  44. RENAULT - 10.839 adet satıldı <br> En çok satan modeli Clio HB: 4.091 adet

    RENAULT - 10.839 adet satıldı
    En çok satan modeli Clio HB: 4.091 adet

  45. FIAT TOPLAM 13 BİN 683 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA <br> Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 13 bin 683 araç satış rakamına ulaştı. <br> En çok satan modeli Egea Sedan: 5.493 adet

    FIAT TOPLAM 13 BİN 683 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
    Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 13 bin 683 araç satış rakamına ulaştı.
    En çok satan modeli Egea Sedan: 5.493 adet

  46. İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ <br> MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) <br> FIAT: 13.683 (7.914 + 5.769) <br> RENAULT: 10.839 (9.442 + 1.397) <br> FORD: 9.117 (1.471 + 7.646)

    İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
    MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
    FIAT: 13.683 (7.914 + 5.769)
    RENAULT: 10.839 (9.442 + 1.397)
    FORD: 9.117 (1.471 + 7.646)

  47. EN ÇOK SATAN MODELLER <br> Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: <br> 1 - FIAT EGEA SEDAN- 5.493 adet <br> 2 - TOYOTA COROLLA - 4.658 adet <br> 3 - RENAULT CLİO HB - 4.091 adet <br> 4 - DACİA DUSTER - 3.895 adet <br> 5 - HYUNDAİ i20 - 2.754 adet

    EN ÇOK SATAN MODELLER
    Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
    1 - FIAT EGEA SEDAN- 5.493 adet
    2 - TOYOTA COROLLA - 4.658 adet
    3 - RENAULT CLİO HB - 4.091 adet
    4 - DACİA DUSTER - 3.895 adet
    5 - HYUNDAİ i20 - 2.754 adet

  48. EN ÇOK SATAN TİCARİLER <br> En çok satan hafif ticari modeller... <br> 1 - FORD TOURNEO COURİER- 3.419 adet <br> 2 - FIAT DOBLO COMBI - 2.788 adet <br> 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 1.538 adet <br> 4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 1.337 adet <br> 5 - FORD TRANSİT VAN - 1.260 adet

    EN ÇOK SATAN TİCARİLER
    En çok satan hafif ticari modeller...
    1 - FORD TOURNEO COURİER- 3.419 adet
    2 - FIAT DOBLO COMBI - 2.788 adet
    3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 1.538 adet
    4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 1.337 adet
    5 - FORD TRANSİT VAN - 1.260 adet

  49. EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR <br> 2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4 azalarak yüzde 90,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 azalarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

    EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
    2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4 azalarak yüzde 90,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 azalarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

  50. BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA <br> Otomobil pazarı motor tipine go&#776;re değerlendirildiğinde; <br> -Benzinli otomobil satışları 48.775 adetle yüzde 73,2 pay, <br> - Dizel otomobil satışları 10.933 adetle yüzde 16,4 pay, <br> - Otogazlı otomobil satışları 1.315 adetle yüzde 2 pay aldı.

    BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
    Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
    -Benzinli otomobil satışları 48.775 adetle yüzde 73,2 pay,
    - Dizel otomobil satışları 10.933 adetle yüzde 16,4 pay,
    - Otogazlı otomobil satışları 1.315 adetle yüzde 2 pay aldı.

  51. Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. <br> 2021 yılı aynı döneminde 138 adet elektrikli ve 6.979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

    Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
    2021 yılı aynı döneminde 138 adet elektrikli ve 6.979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

  52. EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ <br> Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

    EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
    Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

  53. OTOMATİK LİDER <br> Otomatik şanzımanlı otomobiller; 51.306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.355 adetle yüzde 23 pay aldı.

    OTOMATİK LİDER
    Otomatik şanzımanlı otomobiller; 51.306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.355 adetle yüzde 23 pay aldı.

  54. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.

    Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.