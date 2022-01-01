2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri
İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde 102.232 adet satış gerçekleşmişti.
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Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 22.125 satış gerçekleşmişti.
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İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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JAGUAR 2 adet satıldı
En çok satan modeli XF: 1 adet
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LAMBORGHINI 2 adet satıldı
En çok satan modeli Huracan: 1 adet
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3 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli GT V8: 2 adet
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FERRARI 3 adet satıldı
En çok satan modeli 812 GTS: 1 adet
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ASTON MARTIN - 5 adet
En çok satan modeli V8 Vantage: 3 adet
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11 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 11 adet
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MASERATI 13 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 12 adet
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MAZDA - 15 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 10 adet
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LEXUS - 22 adet satıldı En çok satan modeli RX: 20 adet
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KARSAN - 43 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 43 adet
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SUBARU - 63 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 49 adet
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MG 64 adet satıldı
En çok satan modeli ZS: 63 adet
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CUPRA - 73 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 72 adet
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PORSCHE - 78 adet satıldı
En çok satan modeli Taycan: 58 adet
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SUZUKI - 88 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 57 adet
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ISUZU - 89 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 54 adet
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DS - 95 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7 Crossback: 62 adet
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MINI - 113 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 92 adet
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LAND ROVER - 139 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover Sport: 73 adet
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SSANGYONG - 156 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 147 adet
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MITSUBISHI - 218 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 36 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 182 adet
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JEEP - 320 adet satıldı
En çok satan modeli Compass: 196 adet
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IVECO - 340 adet satıldı
En çok satan modeli Daily Kamyonet: 340 adet
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VOLVO - 725 adet satıldı
En çok satan modeli XC40: 315 adet
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NISSAN - 754 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 286 adet En çok satan ticari modeli Navara: 116 adet
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SEAT - 755 adet satıldı
En çok satan modeli Ibiza: 304 adet
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MERCEDES-BENZ - 1517 adet satıldı
En çok satan modeli C Serisi: 361 adet
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KIA - 1623 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 886 adet
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BMW - 1863 adet satıldı
En çok satan modeli 3 Serisi: 584 adet
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AUDI - 1870 adet satıldı
En çok satan modeli Q3 sedan: 648 adet
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SKODA - 2606 adet satıldı
En çok satan modeli Octavia: 903 adet
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HONDA - 3119 adet satıldı
En çok satan modeli Civic Sedan: 1394 adet
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CITROEN - 3732 adet satıldı
En çok satan modeli C3: 649 adet
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VOLKSWAGEN 4316 adet satıldı.
En çok satan modeli Polo: 1326 adet
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OPEL - 4637 adet satıldı
En çok satan modeli Corsa: 1288 adet
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PEUGEOT - 4985 adet satıldı
En çok satan modeli 2008: 1127 adet
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DACIA - 5645 adet
En çok satan modeli Duster: 3895 adet
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TOYOTA - 6024 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 4658 adet
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HYUNDAI - 8013 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 2754 adet
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FORD - 9117 adet satıldı
En çok satan modeli EcoSport: 677 adet
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RENAULT - 10.839 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 4.091 adet
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FIAT TOPLAM 13 BİN 683 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 13 bin 683 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 5.493 adet
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İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 13.683 (7.914 + 5.769)
RENAULT: 10.839 (9.442 + 1.397)
FORD: 9.117 (1.471 + 7.646)
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EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 5.493 adet
2 - TOYOTA COROLLA - 4.658 adet
3 - RENAULT CLİO HB - 4.091 adet
4 - DACİA DUSTER - 3.895 adet
5 - HYUNDAİ i20 - 2.754 adet
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EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 3.419 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 2.788 adet
3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 1.538 adet
4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 1.337 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 1.260 adet
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EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4 azalarak yüzde 90,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 azalarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.
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BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 48.775 adetle yüzde 73,2 pay,
- Dizel otomobil satışları 10.933 adetle yüzde 16,4 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 1.315 adetle yüzde 2 pay aldı.
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Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2021 yılı aynı döneminde 138 adet elektrikli ve 6.979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
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EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
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OTOMATİK LİDER
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 51.306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.355 adetle yüzde 23 pay aldı.
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Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.