2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.