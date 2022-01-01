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Ucuz İphone SE 2022'Nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Apple birden fazla ürününü tanıtacağı etkinliğin tarihini duyurdu. İşte Peek Performance isimli etkinlikte tanıtılacak cihazlar ve 2022 model 5G destekli iPhone SE 3 için ortaya atılan iddialar...

  1. Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıktı. Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu.

    Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıktı. Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu.

  2. Cihazın adı henüz belli olmadı. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor. 5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 300 dolar etikete sahip olacağı aktarıldı. Türkiye'de son kurlara göre 4200 lira civarına denk geliyor. Bu fiyata vergiler de eklenecek. Türkiye'de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor. iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira.

    Cihazın adı henüz belli olmadı. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor. 5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 300 dolar etikete sahip olacağı aktarıldı. Türkiye'de son kurlara göre 4200 lira civarına denk geliyor. Bu fiyata vergiler de eklenecek. Türkiye'de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor. iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira.

  3. Raporlara göre Apple, 2022 model ucuz iPhone'da köklü değişikliklere gitmeyecek. Bir önceki modele 5G eklenecek ve teknik geliştirmeler yapılacak. Apple'ın Peek Performance adını verdiği etkinliği 8 Mart'ta yapılacak. Etkinlik TSİ 21.00'de başlayacak.

    Raporlara göre Apple, 2022 model ucuz iPhone'da köklü değişikliklere gitmeyecek. Bir önceki modele 5G eklenecek ve teknik geliştirmeler yapılacak. Apple'ın Peek Performance adını verdiği etkinliği 8 Mart'ta yapılacak. Etkinlik TSİ 21.00'de başlayacak.

  4. Ayrıca etkinlikte miniLED ekranlı 27 inç iMac'in de tanıtılacağı söylentiler arasında. 24 inçlik modele benzeyeceği tahmin edilen bilgisayar M1 Pro ve M1 Max'ten güç alacak. Ayrıca Apple'ın bir diğer ürünü Mac mini'nin yeni versiyonu da tanıtılacak.

    Ayrıca etkinlikte miniLED ekranlı 27 inç iMac'in de tanıtılacağı söylentiler arasında. 24 inçlik modele benzeyeceği tahmin edilen bilgisayar M1 Pro ve M1 Max'ten güç alacak. Ayrıca Apple'ın bir diğer ürünü Mac mini'nin yeni versiyonu da tanıtılacak.

  5. Apple'ın iPad Air 5, AirPods Pro 2, yeni MacBook Air ve iPad Pro 2022?yi de tanıtması bekleniyor.

    Apple'ın iPad Air 5, AirPods Pro 2, yeni MacBook Air ve iPad Pro 2022?yi de tanıtması bekleniyor.