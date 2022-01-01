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Olumsuz Hava Şartları Bodrum Mandalinasında Verimi Düşürdü

Muğla'da etkili olan dolu ve fırtına Bodrum mandalinasını vurdu. Geçen yıl 80 kuruş olan tarla fiyatı, 2 liraya kadar çıktı.

  1. Muğla'nın Bitez, Ortakent, Yalıkavak mahalleleri başta olmak üzere yarımadanın farklı bölgelerindeki tarlalarda yarım asırdan fazla süredir yetiştirilen Bodrum mandalinası olumsuz hava şartları nedeniyle üreticisini üzdü.

    Muğla'nın Bitez, Ortakent, Yalıkavak mahalleleri başta olmak üzere yarımadanın farklı bölgelerindeki tarlalarda yarım asırdan fazla süredir yetiştirilen Bodrum mandalinası olumsuz hava şartları nedeniyle üreticisini üzdü.

  2. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, bu yıl mandalina rekoltesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.

    Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, bu yıl mandalina rekoltesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.

  3. İlçede etkili olan dolu ve fırtınanın ürünlere zarar verdiğini anlatan Kocadon, şöyle konuştu: "Dolu, don ve fırtınadan maalesef büyük miktarda mandalina kaybımız oldu. Bu bizim Bodrum çiftçimiz için maddi kayıp olmuştur. Bodrum mandalinası diğer türlere göre geç yetişiyor ve biraz soğuklarda toplanıyor. Erken toplamak da olabilir ancak o anda piyasaya hakim olan mandalina türü satsuma."

    İlçede etkili olan dolu ve fırtınanın ürünlere zarar verdiğini anlatan Kocadon, şöyle konuştu: "Dolu, don ve fırtınadan maalesef büyük miktarda mandalina kaybımız oldu. Bu bizim Bodrum çiftçimiz için maddi kayıp olmuştur. Bodrum mandalinası diğer türlere göre geç yetişiyor ve biraz soğuklarda toplanıyor. Erken toplamak da olabilir ancak o anda piyasaya hakim olan mandalina türü satsuma."

  4. "KİLOSU 2 LİRAYA ÇIKTI" Yurt içi ve yurt dışından oldukça talep gören Bodrum mandalinasının bu türle rekabet edemediğini çünkü şu anda ülkede en çok tüketilen mandalina türünün satsuma olduğunu söyleyen Kocadon, "Bizimki daha çok butik bir ürün haline geldi. Daha az üretiyoruz. Amacımız satsuma piyasada azaldığı zaman devreye girip daha iyi fiyata satmak. Geçen yıl bahçede kilosu 75-80 kuruştu. Bu yıl ise 1,5-2 liraya çıktı. Bu bizim için avantaj" dedi.

    "KİLOSU 2 LİRAYA ÇIKTI" Yurt içi ve yurt dışından oldukça talep gören Bodrum mandalinasının bu türle rekabet edemediğini çünkü şu anda ülkede en çok tüketilen mandalina türünün satsuma olduğunu söyleyen Kocadon, "Bizimki daha çok butik bir ürün haline geldi. Daha az üretiyoruz. Amacımız satsuma piyasada azaldığı zaman devreye girip daha iyi fiyata satmak. Geçen yıl bahçede kilosu 75-80 kuruştu. Bu yıl ise 1,5-2 liraya çıktı. Bu bizim için avantaj" dedi.

  5. Yıllardır babadan kalan mandalina bahçesindeki ürünleri işleyen turizmci ve üretici Erman Aras da hava koşullarının bir anda ürünleri olumsuz yönde etkilediği söyledi.

    Yıllardır babadan kalan mandalina bahçesindeki ürünleri işleyen turizmci ve üretici Erman Aras da hava koşullarının bir anda ürünleri olumsuz yönde etkilediği söyledi.

  6. "UMUTLARIMIZ SENEYE KALDI" Yerli mandalinanın ocakta hava şartlarının riskli olduğu dönemde yetiştiğini aktaran Aras, "Bizim bir aydan da kısa sezonumuz var. Bu yıl rekolteden çok ümitliydik ancak ocağın ilk haftasından sonra iki saat yağan doluyla karşılaştık. O dolu ve arkasından gelen fırtına bütün ürünleri yere döktü. 30 ton mandalinamızı feda ettik. Umutlarımız seneye kaldı" ifadelerini kullandı.

    "UMUTLARIMIZ SENEYE KALDI" Yerli mandalinanın ocakta hava şartlarının riskli olduğu dönemde yetiştiğini aktaran Aras, "Bizim bir aydan da kısa sezonumuz var. Bu yıl rekolteden çok ümitliydik ancak ocağın ilk haftasından sonra iki saat yağan doluyla karşılaştık. O dolu ve arkasından gelen fırtına bütün ürünleri yere döktü. 30 ton mandalinamızı feda ettik. Umutlarımız seneye kaldı" ifadelerini kullandı.

  7. "YEŞİL FORMUNU KULLANABİLİRİZ" Bodrum yerli mandalinasının temmuz ayında yeşil halindeyken de kullanılabilir bir ürün olduğuna dikkati çeken Aras, şöyle konuştu: "Yerli Bodrum mandalinası bir sanayi ürünüdür. Eğer biz temmuzdan itibaren yeşil formunu kullanabilir ve bütün işletmelerimizi de menülerine bu ürünleri koymalarını sağlayabilirsek o zaman sezonumuzu çok uzatacağız. Aralık ayına yani, mandalina yenebilir forma gelene kadar belki de yüzde 60 rekoltesini kullanabilir duruma geleceğiz. Bunu yaparsak aralıkta daha az ve kaliteli ürüne ulaşmış olacağız."

    "YEŞİL FORMUNU KULLANABİLİRİZ" Bodrum yerli mandalinasının temmuz ayında yeşil halindeyken de kullanılabilir bir ürün olduğuna dikkati çeken Aras, şöyle konuştu: "Yerli Bodrum mandalinası bir sanayi ürünüdür. Eğer biz temmuzdan itibaren yeşil formunu kullanabilir ve bütün işletmelerimizi de menülerine bu ürünleri koymalarını sağlayabilirsek o zaman sezonumuzu çok uzatacağız. Aralık ayına yani, mandalina yenebilir forma gelene kadar belki de yüzde 60 rekoltesini kullanabilir duruma geleceğiz. Bunu yaparsak aralıkta daha az ve kaliteli ürüne ulaşmış olacağız."

  8. Mandalinanın yeşil haldeyken tüketiminin öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aras, "Burada yetkililere ve işletmelere de iş düşüyor. Eğer bu çalışma olursa bundan böyle hiçbir mandalinayı yere dökmeyiz. Biz bu ürünü ocağın ilk haftasına kadar yüzde 100'ünü kullanabiliriz" diye konuştu.

    Mandalinanın yeşil haldeyken tüketiminin öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aras, "Burada yetkililere ve işletmelere de iş düşüyor. Eğer bu çalışma olursa bundan böyle hiçbir mandalinayı yere dökmeyiz. Biz bu ürünü ocağın ilk haftasına kadar yüzde 100'ünü kullanabiliriz" diye konuştu.