Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!

Fiat'ın İkinci Elektriklisi: 2022 Fiat E-Ulysse

Stellantis'in elektrikli atağını binek otomobillerin yanında ticari tarafında da devam ettiriyor. Bunun son meyvesi Fiat E-Ulysse oldu.

  1. İlk olarak geçen yıl duyurulan elektrikli E-Ulysse, karşımıza çıktı.

    İlk olarak geçen yıl duyurulan elektrikli E-Ulysse, karşımıza çıktı.

  2. E-Ulysse, 50 ve 75 kW'lık iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak. Hızlı şarj desteği de sunan araç 45 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

    E-Ulysse, 50 ve 75 kW'lık iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak. Hızlı şarj desteği de sunan araç 45 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

  3. Maksimum menzili 330 kilometre olarak açıklanan E-Ulysse, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebiliyor.

    Maksimum menzili 330 kilometre olarak açıklanan E-Ulysse, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebiliyor.

  4. Taksi ve filo şirketleri için tasarlanan aracın 8 koltuklu versiyonu 12, 7 koltuklu versiyonu ise 16 farklı kurulumla tercih edilebilecek.

    Taksi ve filo şirketleri için tasarlanan aracın 8 koltuklu versiyonu 12, 7 koltuklu versiyonu ise 16 farklı kurulumla tercih edilebilecek.