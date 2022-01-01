Fiat'ın İkinci Elektriklisi: 2022 Fiat E-Ulysse
Stellantis'in elektrikli atağını binek otomobillerin yanında ticari tarafında da devam ettiriyor. Bunun son meyvesi Fiat E-Ulysse oldu.
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İlk olarak geçen yıl duyurulan elektrikli E-Ulysse, karşımıza çıktı.
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E-Ulysse, 50 ve 75 kW'lık iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak. Hızlı şarj desteği de sunan araç 45 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.
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Maksimum menzili 330 kilometre olarak açıklanan E-Ulysse, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebiliyor.
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Taksi ve filo şirketleri için tasarlanan aracın 8 koltuklu versiyonu 12, 7 koltuklu versiyonu ise 16 farklı kurulumla tercih edilebilecek.
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