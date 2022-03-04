-Kripto paralarda 34 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir düşüş vardı geçen hafta. Bundan sonra da yükselişini 45 dolara kadar devam ettiren bir kripto para piyasası gördük. 43 bin 500 dolar desteği var. Eğer buralar kırılırsa 37 bin 500 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Aksine iyimser bir açıklama gelirse de 50 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir. Burda yüzde 50 yüzde 50 bir ihtimal var. O yüzden bu enstrümanları göz önünde bulundurarak tek bir enstrümanda beklemekten ziyade varlıkların yüzde 50'sini değer kaybetmiş enstrümanların değer kayıplarını fırsata çevirebilirsin.

-Ciddi anlamda bir belirsizlik var piyasalarda. Sert değer kaybı ve sert değer yükselişi var. Yatırımcıların risk atmak için yapması gereken elindeki enstrümanların yüzde ellisini değer kaybeden bir enstrümanla takas yapıp beklemek. Bu işlemleri TL kullanmayarak direk parite üzerinden yapıyoruz.