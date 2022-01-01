Selami Şahin'den Eski Gelini İrem Derici İçin Veto!
KANAL D Şarkılar Bizi Söyler fragmanında gördüğü İrem Derici için kanal yönetimini arayan Selami Şahin, oğlu lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin programda kendi şarkısını okuduğunu görüp sinirlendi ve şarkısını okumasına izin vermediğini iletti.
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İrem Derici, Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler? programında ?Sefam Olsun? şarkısını okudu. ?2. Sayfa?nın özel haberine göre, Selami Şahin tanıtımda bunu görür görmez yapımcıya ihtarname gönderdi, ?İrem benim şarkımı okuyamaz? dedi!
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Usta sanatçı Selamı Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin Şarkılar Bizi Söyler programında kendi şarkısını okuduğunu görüne harekete geçti. Sinirlenen Şahin, yapımcıya ihtarname göndererek "İrem benim şarkımı okuyamaz" dedi.
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Şimdilerde sevgilisi Cem Belevi ile yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yedi.
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"İrem benim şarkımı okuyamaz" şoku: 2. Sayfa programının haberine göre, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici, Selami Şahin'in Oh Olsun isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin, yapımcıya ihtarname gönderdi. Usta sanatçının Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü.
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İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu 1 yıl sürmüştü.
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Didem Şahin onay vermemişti: Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in de ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü.