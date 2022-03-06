Haftanın Fırsat Ürünleri (07-11)

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TOKİ'nin borcunu kapatacaklara yönelik kampanyanın detayları
Benzin ve motorine zam: Motorin 22 TL'ye yaklaştı
Karadenizbirlik: Yağ var, piyasa şartları nedeniyle fiyatlar güncelleniyor
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Marketlerde yağ denetimi: Deposunda olup, reyonunda olmayana ceza
Bakan Nebati: Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İhraç edilen meyve ve sebzeler geri dönüyor...Yüzde 20 indirim
İsrail ile yeni bir dönem başlıyor
Türkiye'den diplomatik atak: Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Antalya'ya geliyor
Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var
Hakim ve savcı adaylığı kaldırılıyor, 'hakim yardımcılığı' geliyor
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere rekor döviz satışı
Seçim yasası TBMM'ye geliyor: Baraj yüzde 7'ye düşüyor
Otobüs fiyatları arttı, trenlerde yoğunluk yaşandı
Rus petrolüne ambargo hazırlığı fiyatları uçurdu
Nebati: Yıl genelinde enflasyon yüksek seyredecek
Altın haftaya yükselişle başladı
EYT düzenlemesi için 'Halk ve iş emekliliği' formülü tartışılıyor
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
Bakanlık, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapacak
Bakan Bozdağ: Doktorları baskıdan kurtaracağız
Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler
Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından koruma alanlarıyla ilgili açıklama
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