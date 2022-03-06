Dünya Obezite Federasyonu Bilim Direktörü Olivia Cavalcanti, Avrupa'nın bir bütün olarak sağlık hizmetlerine erişimi sayesinde bu zorluk için iyi donanımlı olduğunu söylerken, "Obezitenin aslında kronik, tekrarlayan, çok faktörlü bir hastalık olduğu ve yalnızca bireysel seçimlerin veya tembelliklerin sonucu olmadığı konusunda daha fazla farkındalık var" dedi.