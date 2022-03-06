İşte Stresle Savaşan Besinler!

Siyah çay Siyah çay içmeniz stresli olaylardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. İki ayrı grup üzerinde yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca ilk gruba başka bir içecek, ikinci gruba ise günde 4 bardak çay içirilmiş. 6 hafta sonunda iki grupta yer alan insanlar karşılaştırıldığında stresli durumlar söz konusu olduğunda çay içenlerin daha sakin hissettiği ve stresli durumlar sonrasında stres hormonu kortizol düzeylerinin düşük olduğu görülmüş. Stres söz konusu olduğunda, kahve, kafein stres hormonlarını artırarak kan basıncını yükseltebilir.